ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor...

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Trump, "Teröristler ve aşırılık yanlıları güç toplayarak Birleşmiş Milletler gezegeninin her köşesine yayıldı. Geçmişin aklıyla hareket etmeliyiz. Koalisyon ve istikrarı böyle sağlayabiliriz. Ülkelerin, kendi vatandaşlarının çıkarlarını korumalarını ve başka ülkelere saygı duymalarını istiyoruz. Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu hayat çerçevesinde ABD olarak kendi kaderimizi çizmek istiyoruz. Bu görüşmeler bize güzel ilişkiler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Biz ABD'de yaşam biçimimizi kimseye empoze etmeye çalışmıyoruz." ifadelerini kullanan ABD Başkanı, "Güçlü uluslar kendi egemenliklerini savunurlar. Bazı ülkeler teröre destek veriyor. Kuzey Kore çürük bir rejime sahip. Kuzey Kore'nin nükleer silah peşinde koşması ve kullandığı balistik füzeler tüm dünyayı tehdit ediyor. BM Genel Kurulu'na yüksek çoğunlukla yaptırımları onayladıkları için teşekkür ediyorum. ABD müttefiklerini korumak zorunda kalırsa, Kuzey Kore'yi tek başımıza yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket adam kendisi ve rejimi için intihar görevinde. " dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Trump," Bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan İran, bir "haydut devlet"tir. İran yönetimi teröre destek veriyor. Sonsuza kadar ayakta kalamayacağını düşünüyorum. İranın petrolden kazandığı parayla Hizbullah ve Beşşar Esed rejimini destekleyerek bölgede krizi yaydığını kaydederek, "İranla nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız." dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

ABD Başkanı,"Terörle mücadele kararı aldığım 50 kadar ülkeyle ortak aldığımız birlikte mücadele etme kararı sonrası kendi uluslarımızın dışında bunları tutmalıyız. Onları finansal kaynaklar sağlayanlara engel olmalıyız. Afganistan'daki şeytanlar için askeri operasyonlarımızı yeniden şekillendirilecek. Tekrar şekilde Taliban ile mücadelemizle ilgili planlarımız şekillendirilecek. DEAŞ'ı yıkmak için son 8 ayda çok fazla adım atıldı. Suriye'deki krizin arttığını gördük. Siyasi bir kriz var. Yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılması durumunda hiçbir ülke güvende olmayacak. Suriye'de diktatör Beşşar Esed rejimi bu saldırılarına son vermeli. ABD, hava sahasında gerekli müdaheleyi gerçekleştirmiştir. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Suriye'den kaçanları karşıladıkları için de teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı konuşmasında," BM'nin sergilemiş olduğu çabalara mülteci konusunda teşekkür etmek istiyorum. BM Arap Birliği de krizleri ve çatışmaları istikrara sokmaya çalışmıştır. Bm Genel Kurulu'nda 193 ülke var fakat biz bütçenin yüzde 23'ünü ödüyoruz. Çok büyük bir finansal yük sırtlamış oluyoruz. Barış hedefine ulaşmış olsaydık bu yatırıma değerdi. Dünyadaki birçok ülkede çatışmalar devam ediyor. ABD vatandaşları bir gün BM'nin çok daha fazla etkin ülke olmasını dilemektedir. Hiçbir devletin orantısız olarak bu yükü yüklenmesini düşünmüyoruz. ABD, Küba'daki yolsuzluğa batmış olan rejim ile de mücadelesine devam ediyor."ifadelerine yer verdi.

Trump Venezuela ile ilgili ise, " Venezuela'daki sosyalist diktatörlük kabul edilemez."