ABD Başkanı Donald Trump, dün BM 72. Genel Kurulu görüşmeleri çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede sık sık esprileriyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u güldüren Donald Trump, Macron'a 14 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Bastille Günü ile ilgili hayranlık duyduğunu yineledi.

BD'nin Birleşik Krallık'tan kurtuluş günü olan 4 Temmuz'da, başkent Washington'da benzeri bir askeri geçit töreni düzenlemeyi planladığını söyleyen Trump, "4 Temmuz'da, Pennsylvania Bulvarı'nda askeri gücümüzü göstermek için gerçekten muhteşem geçit töreni yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken, geçtiğimiz aylarda Paris'te katıldığı Bastille Day kutlamalarından etkilendiğini söyledi.

Konuyu Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ile görüştüğünü söyleyen Trump, "Bir sürü uçağımız var. Çok fazla askeri güce sahibiz. Bunları görmek gerçekten güzel bir şey olur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Bu yıl yapabilir miyiz göreceğiz ama kesinlikle bunu yapmaya başlayacağız." ifadeleriyle kutlamaları gerçekleştirmekteki kararlılığını ortaya koydu.

Trump ve eşi 14 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan geçit törenini Macron ve eşiyle birlikte izlemiş ve Twitter hesabından, "Muhteşem Bastille Günü kutlamalarında ABD'yi temsil etmek benim için büyük bir onurdu. Tebrikler Başkan Emmanuel Macron!" ifadeleriyle hayranlığını dile getirmişti.

Trump, Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Günü ( Bastille Day) kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenecek askeri geçit törenini Macron ile izlemiş, bu geçit töreninde Amerikalı askerler Fransız askerlerle yürümüştü.

14 Temmuz Ulusal Günü ( Bastille Day), 14 Temmuz 1789'da kitlelerin Bastille hapishanesine baskın düzenlediği olayın yıl dönümü ve Fransız devriminin ilk adımı olarak kutlanıyor.

2016 yılında Nice şehrindeki kutlamalar esnasında gerçekleşen terör örgütü DEAŞ saldırısında ise 84 kişi hayatını kaybetmişti.