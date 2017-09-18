Uluslararası yoksullukla mücadele örgütü Oxfam Amerika'nın insani yardımdan sorumlu Direktörü Shannon Scribner, "Trump ve diğer dünya liderlerine mültecilere sahip çıkmaları için daha fazla şey yapmaları gerektiğini anlatan güçlü bir mesaj göndermek istedik." dedi.

"TRUMP'A BU ODADA UYUDUĞUNDA NASIL HİSSETTİĞİNİ HATIRLAMASINI TAVSİYE EDERDİM"

Oxfam'ın cumartesi günü kalmak için eve davet ettiği 4 mülteci de yaşadıklarını gazetecilerle paylaştı.

Eşi ve üç çocuğuyla 2012 yılında ABD'ye gelen 41 yaşındaki Suriyeli mülteci Ghassan al-Chahada, "Suriye'deki çatışma başlamadan önce Amerika'ya gelme hayalimiz vardı. Bizim için bu hayal gerçek oldu." dedi.

Trump yönetiminin, Suriye ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman diğer 5 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının ardından hayatının değiştiğini söyleyen Chahada, sözlerini, "Yeşil kartımı alacağıma ve ülkemi ziyaret edebileceğime dair umutlarım vardı ancak Trump seçildiğinden beri bu ülkeden ayrılmaya cesaret edemiyorum. Trump'a bu odada uyuduğunda nasıl hissettiğini hatırlamasını tavsiye ederdim. Çocukluğundaki gibi kalsaydı, merhameti ve saflığı kaybetmeseydi, onun harika bir insan olduğunu söylerdim." ifadeleriyle sürdürdü.

Dışında ABD bayrağı bulunan, içerisindeki her yerde Donald Trump fotoğraflarıyla döşenen evin salonunda büyük bir Trump maketi yer alırken, ev New York'un elit bölgelerinden biri olan Queen'de yer alıyor.

Evle ilgili ilanda "Bu evin Beyaz Saray, Başkanlık, Donald Trump veya Trump kuruluşlarıyla ile hiçbir şekilde bağlantısı yoktur" açıklaması yer alırken evinTrump'ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği ifade ediliyor.

Trump'ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edilen evde Donald Trump'ın 4 yaşına kadar yaşadığı belirtilirken aile daha sonra büyük bir köşke taşınmıştı.