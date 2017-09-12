ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı avukatlarının, Rusya soruşturması sürecindeki açıklamaları nedeniyle Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki görevini bırakmasını istedikleri ileri sürüldü.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray'a yakın bazı avukat ve danışmanlar, Kushner'in görevden ayrılması gerektiği konusunda Trump'ı ikna etmeye çalıştı.
İddiaya göre ismi açıklanmayan avukatlar, Kushner'in Rusya soruşturmasındaki tutumu ve açıklamalarıyla Trump'ı zora soktuğu ve bu sebeple görevinden ayrılması gerektiği konusunda Trump'la bir görüşme dahi gerçekleştirdi. Bununla beraber Kushner konusunda Trump'ın avukatları arasında bir uzlaşma olmadığı ve bazı avukatların da konuyu sadece aralarında tartıştığı belirtildi.
KUSHNER KONUSU TRUMP'A SÖYLENDİ Mİ?
Trump'ın hukuk ekibinin başındaki isim olan John Dowd, WSJ'a yaptığı açıklamada, Kushner'in ayrılması gerekmediğini kaydederek, "Bildiğim kadarıyla konu Başkan'a taşınmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Trump'ın avukatlarından Ty Cobb da Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, "iddiaların gerçeği yansıtmadığını" ve bu haberlerdeki asıl amacın "Kushner'in itibarının yıpratılması" olduğunu iddia etti. Cobb, iddiaların artık geride kaldığını ve tartışmaya konu olan kişilerin uzaklaştırıldığını belirterek, "Kişisel nedenlerle Kushner'i ve ailesini yıpratma gündemiyle hareket eden kişiler artık etrafta yok. Kushner'i hedef alan bu gizli işler bir daha ilgi görmeyecek." ifadelerini kullandı.
KUSHNER İDDİALARI REDDETMİŞTİ
Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner, halen devam eden Rusya soruşturması kapsamında Kongrede ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, "Trump'ın seçim kampanyası döneminde Ruslarla görüşüp gizli iş birliği yaptığı" iddialarını reddetmişti. Kushner, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile örtüşemeyeceğini çünkü kampanyayı yürüten ekibin "çok işlevsiz" ve "yabancı bir hükümetle koordine olmayacak kadar dağınık" olduğunu ifade etmişti.
Kushner, 24 Temmuz'da da Senato İstihbarat Komitesi önünde kapalı oturumda soruları yanıtlamış, "Herhangi bir yabancı hükümet ile gizli iş birliği yapmadım ve kampanyada görev alanlardan iş birliği yapan kimseyi de görmedim. Uygunsuz herhangi bir bağlantım yok. Kendi işletmelerimin finansmanı için de Rus fonlarına güvenmedim." açıklamasında bulunmuştu.
8 Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner'in yanı sıra büyük oğlu Trump Jr. da Kongredeki kapalı oturumda geçen hafta senatörlerin sorularını cevaplamıştı.
ABD'de Kongre'den ayrı olarak Özel Yetkili Savcı Robert Mueller de Rusya soruşturmasını yürütüyor ve Trump'ın yakın ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor.
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