Donald Trump'ın hesabından İslamofobik mesajlar!

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Jayda Fransen'in Twitter hesabında yayınladığı İslamofobik videoları yeniden paylaştı.

Trump'ın bu sabah Twitter'da Fransen'in hesabında yer alan 3 İslamofobik videoyu yeniden paylaşması tepki çekti.

ABD Başkanının, bazı şiddet olaylarını içeren ve bunlardan Müslümanları sorumlu tutan ifadelerle yayınlanan videoları yeniden paylaşmasına Fransen'dan yanıt geldi.

Fransen, yanıtında büyük harflerle "Bu videoları yeniden paylaşan Donald Trump'ın kendisidir ve yaklaşık 44 milyon takipçisi vardır! Tanrı seni esirgesin Trump! Tanrı Amerika'yı esirgesin!" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı Britain First (Önce Britanya) grubunun liderlerinden Jayda Fransen'in, Avrupa'da aşırı sağcıların düzenlediği eylemlere katıldığı ve Neo-Nazi görüşlere sahip olduğu biliniyor.