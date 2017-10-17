Donald Trump'ın serveti 600 milyon dolar eridi!

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, ABD'nin en zengin 400 kişisinin listesini yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mal varlığı, geçtiğimiz 1 yılda 600 milyon dolar kaybederek 3,1 milyar dolara geriledi.

Geçtiğimiz yıl en zengin ABD'liler sıralamasında 156. sırada yer alan Trump, bu yıl kaybettiği 600 milyon dolar sonrası 248. sıraya düştü.

Gayrimenkul yatırımlarıyla zenginleşen Trump'ın, New York emlak sektöründe yaşanan daralma nedeniyle kayba uğradığı düşünülen Trump, Snapchat'ın kurucu ortağı ve CEO'su 27 yaşındaki Spiegel ile aynı servete sahip.



Microsoft'un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates, geçen yıl 81 milyar dolar olan kişisel servetini bu yıl 89 milyar dolara çıkararak listede bir kez daha ilk sırada yer alan Gates, 24 yıldır birinciliği kimseye kaptırmıyor.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 81,5 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada yer alırken Forbes 400 listesinde yer alan zenginlerin toplam serveti ise 2,7 trilyon dolar olarak açıklandı.