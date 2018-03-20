New York Post Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, Trump Jr ile Vanessa'nın evliliğinin sonlanmasına üçücü bir kişinin neden olduğu, 2011 yılında ABD Başkanı Trump'ın sunduğu 'Çırak' isimli televizyon programı çekilirken, sonradan dağılan 'Danity Kane' grubunun yıldızı Aubrey O'day'e tutulduğu iddia edildi.

Geçen hafta boşanma açıklaması yapan Trump çiftinin evliliklerinin Trump Jr'ın eşi Vannessa'ya O'Day için kendisini terk etmek istediğini açıklamasıyla sarsıldığı da belirtilenler arasında...

Trump Jr. ile eşi Vanessa, ortak bir yazılı açıklama yaparak evliliklerini sonlandırma kararlarını kamuoyuna duyurmuş, Trump'ın oğlu ile gelini, açıklamalarında, "12 yıllık evliliğin ardından yollarımızı ayırmaya karar verdik. Her zaman birbirimize ve ailelerimize büyük bir saygı duyduk. Sahip olduğumuz beş çocuk en önemli önceliğimiz olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer vermişti. Çiftin ikisi kız, üçü erkek olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN ADI DA İLİŞKİ İDDİALARIYLA SIK SIK GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliliğinin ilk yıllarında porno yıldızı ile ilişki yaşadığı, bu nedenle first lady Melania Trump ile evliliğinde sorunlar olduğu iddialarına her geçen gün bir yenisi eklemiş, Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'ın porno yıldızına sus payı olarak kendi cebinden 130 bin dolar ödediği iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in, "Başkan'ı korumak için cebimden 130 bin dolar sus payı verdim" demesinin ardından Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" açıklamasında bulunmuştu.

Donald Trump ile ilişkiye girdiği iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels, kendisini susturmaya çalışmak suçlamasıyla Trump'a dava açtı.

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