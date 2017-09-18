ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae in, telefonda Kuzey Kore'yi konuştu.

Beyaz Saray, iki liderin telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"KUZEY KORE ULUSLARARASI TOPLUMU KÜÇÜMSEMEYE DEVAM EDİYOR"

Trump ve Moon'un, Kuzey Kore'nin fırlattığı ve Japonya'nın üstünden geçerek Pasifik'e ulaşan son füze denemesini ele aldığı bildirilen açıklamada, "Kuzey Kore, yaptığı provakatif eylemlerden dolayı Birleşmiş Milletler tarafından geçen hafta 2 defa kınanmasına rağmen uluslararası toplumu küçümsemeye devam ediyor. Başkan Trump ve Başkan Moon, Kuzey Kore üzerindeki diplomatik ve ekonomik baskıyı arttırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı. Ayrıca iki lider, konuya ilişkin görüşmelerini gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda devam ettirecek." ifadelerine yer verildi.

"ROKET ADAM NE YAPIYOR?"

Bu konuşma üzerine Başkan Donald Trump, resmi Twitter adresinden konuşmayla ilgili açıklama yaptı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

Trump, "Dün akşam Güney Kore Devlet Başkanı Moon'la konuştum. Ona Roket Adam'ın ne yaptığını sordum. Kuzey Kore'de uzun gaz hatları oluşuyor. Çok kötü!" ifadelerini kullandı.

KİM JONG-UN: ABD İLE GÜÇ DENGESİ OLUŞTURACAĞIZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tüm yaptırımlara rağmen nükleer silah geliştirmeyi sürdüreceğini ve böylece ABD ile "güç dengesi" oluşturacağını bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre Kim, 15 Eylül'deki füze denemesini izlediği sırada açıklama yaptı.

Kim, "Büyük güç şovenlerine, onların sınırsız yaptırım ve engellemelerine rağmen ülkemizin nükleer gücünü tamamlama amacına ulaşacağını açıkça göstereceğiz. Nihai amacımız ABD ile gerçek güç dengesini tesis etmek ve Amerikalı yöneticilerin askeri bir seçenekten bahsetmeye cesaret edememesi." ifadesini kullandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 15 Eylül sabahı erken saatlerde tanımlanamayan bir füze fırlattığını, 770 kilometre yüksekliğe çıkan, havada 3 bin 700 kilometre mesafe kateden füzenin Büyük Okyanus'a ulaştığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta da Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

Pyongyang, 3 Eylül'de de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmişti.