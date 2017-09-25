Donald Trump'tan seyahat yasağı Venezuela, Kuzey Kore ve Çad'a genişledi

ABD'nin Suriye, İran ve Yemen gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelere uyguladığı seyahat yasağının Venezuela , Kuzey Kore ve Çad'ı da içine alacak şekilde genişleyeceği açıklandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yeni seyahat yasağı 18 Ekim'de yürürlüğe girecek.
Donald Trump, ABD başkanı olduktan sonra İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Irak vatandaşlarının tamamına seyahat yasağı uygulamak istemiş, ancak bu yasak mahkeme kararıyla iptal edildikten sonra bu ülke vatandaşlarına yönelik daha hafif bir seyahat yasağı yürürlüğe koymuş ve Irak'ı listeden çıkarmıştı.
Venezuela ve Kuzey Kore, Donald Trump yönetiminin seyahat yasağı uyguladığı ve çoğunluğu Müslüman olmayan ilk ülkeler olacak.
Şu an yürürlükte olan yasak, listedeki ülkelerin tüm vatandaşlarını kapsamıyor. Halihazırda ABD vizesi bulunanlar, ABD'de akrabası olanlar veya iş teklifi alanlar ABD'ye girebiliyor.
Donald Trump bu ay Londra'da gerçekleşen bir saldırının ardından ABD'nin seyahat yasağını genişletmesi gerektiğini belirten bir paylaşımda bulunmuştu.
Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Kuzey Kore'nin ABD ile işbirliği yapmayı reddetmesi ve bilgi paylaşmayı reddetmesi nedeniyle bu listeye alındığını açıkladı. Yetkili, ABD'ye seyahat eden Kuzey Korelilerin sayısının ise çok az olduğunu belirtti.
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