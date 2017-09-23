ABD Başkanı Donald Trump, NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Stephen Curry'nin sözlerine yanıt verdi.

Şampiyon takımın geleneksel olarak yaptığı Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini belirten Curry'e Twitter üzerinden yanıt veren Trump, "Beyaz Saray'ı ziyaret etmek, şampiyon olan takım için bir onur olarak kabul edilir. Stephen Curry ise tereddüt ediyor, bu nedenle davet geri çekilmiştir!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Beyaz Saray davetini tüm takım için mi yoksa sadece Stephen Curry için mi geri çektiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Golden State Warriors yöneticilerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, Beyaz Saray ziyaretinin yapılıp yapılmayacağına dair bir karar vermesi bekleniyor.