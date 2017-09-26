ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) yönetiminin yeni kural getirerek, milli marş okunurken oyuncuların diz çökmesini yasaklaması gerektiğini söyledi.

Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NFL futbolcuları arasında yaygınlaşan milli marşın okunması esnasında diz çökülmesine tepki göstererek, NFL'e çağrıda bulundu.

Başkan Trump, "NFL'de bir sürü kural ve yasalar var. Onlar için tek çözüm, milli marş okunurken diz çökülmesini yasaklamak." ifadelerini paylaştı.

NFL sporcularından Colin Kaepernick, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken diz çökerek tepkisini göstermişti.

Bunun üzerine Donald Trump da Alabama eyaletinde yaptığı bir konuşmada Kaepernick'i hedef alarak, "Şu o. ç'yi sahadan alın, kovuldun' dense hoşunuza gitmez miydi?" ifadesini kullanmıştı.

Başkan Trump'ın bu sözlerine üzerine, NFL'de pazar günü oynanan maçlarda çok sayıda futbolcu diz çökerek Kaepernick'in protesto gösterisine destek vermiş, bazı futbolcular ise milli marş esnasında soyunma odalarından sahaya çıkmamıştı.

Son 1 yıldır NFL sahalarında görülen milli marş protestoları ilk olarak San Francisco 49ers'in oyun kurucusu Colin Kaepernick tarafından 1 Eylül 2016'da başlatılmıştı. Siyah bir baba ile beyaz bir annenin çocuğu olan Kaepernick'in ABD'de polis kurşunuyla ölen siyahların dramına dikkat çekmek maçlardan önce ABD milli marşını tek dizi üzerine çökerek dinlemeye başladı. Bu eylemlere sonrasında bir çok sporcudan destek geldi. Kaapernick siyahlar arasında sembol bir isme dönüştü, forması tarihin en çok satılan formalarından biri oldu.

LEBRON JAMES: BU ÜLKEYİ HALK YÖNETİR, BİR KİŞİ DEĞİL

ABD'li sporcularla Trump arasında yaşanan gerilimin ardından, Cleveland Cavaliers'in medya gününde kameraların karşısına çıkan Lebron James, NFL'de yaşanan protestolara destek verdi.

Kariyerinin en güçlü konuşmalarından birini yapan James, "Bu bayrağa ve ya orduya ve ya bu ülkeyi özgür kılan herhangi birine karşı saygısızlık değil. Bu eşitlikle ilgili. İnsanların adil olmadığını düşündüğü bir şey üzerine söz söyleme seçeneği ve özgürlüğü var." ifadeleriyle NFL sporcularına destek oldu.

Trump hakkında kullandığı 'serseri' ifadesinden dolayı pişman olmadığını söyleyen James, "Irk farketmeksizin, kaç tane çocuğun kılavuzluk, liderlik ve cesaretlendirici sözler için ABD Başkanı'na baktığını anlayamıyor. Burası dünyanın en harika ülkesi. Özgürlüğün yurdu. Ancak herkes gibi bizim de problemlerimiz var. Ve bu problemleri bir araya gelerek ve olabileceğimiz en harika insanlar olarak çözmeliyiz. Çünkü bu ülkeyi halk yönetir, tek bir kişi değil. Emin olun 'o' hiç değil!" şeklinde konuştu.

Trump'a serseri diyen Lebron James'in 'Pişman mısın?' sorusuna verdiği yanıt;