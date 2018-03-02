Trump ithal çeliğe yüzde 25, ithal alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi ancak Beyaz Saray yetkilerine göre bu konuda bütün ayrıntılar henüz kesinleşmedi.



Trump'ın Twitter mesajı şöyle:



"Bir ülke (ABD) hemen hemen her ülkeyle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyi olur, hem de kolay kazanılır.



Örnek: Belli bir ülkeyle ticarette biz 100 milyar dolar gerideysek ve o ülke de şımarıyorsa, ticareti keseriz ve çok büyük kazanç sağlarız. Çok kolay!"

Trump gümrük vergilerinin ABD'de istihdamı koruyacağını düşünüyor ancak pek çok ekonomist, ithalat daralmasının, otomotiv ve petrol gibi sektörlerde çelik ve alüminyum kullanan imalatçıların uğrayacağı etkiyle, yaratılacak istihdamdan daha fazlasının kaybolacağı görüşünde.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

Avustralya ticaret bakanı, bu önlemlerin diğer ekonomilerden misilleme getireceğini ve istihdam kaybına neden olacağını söyledi. Çin ise, başka ülkeler de ABD örneğini izlerlerse, ticaretin zarar göreceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, açıklanan önlemleri "korumacılıktan başka bir şey olmayan apaçık bir müdahale" olarak niteledi. Ancak bu konuda "kararlı" davranılacağı söylenirken, misillemeden söz edilmedi.



Komisyon Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun karşı önlemler alınacağını söyledi.