Donald Trump Twitter'dan FBI'a yüklendi: İtibarı lime lime edildi

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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi mesajla FBI'ı sert bir dille eleştirdi. Trump, eski FBI Başkanı James Comey'in, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında soruşturma açmasını engellediği iddialarını da bir kez daha yalanladı.

Trump, FBI'ın itibarının 'lime lime edildiğini ve daha önce hiç bu kadar zedelenmediğini' söyledi.

Hafta sonu, ABD'de özel yetkili savcı olarak atanan eski FBI Başkanı Robert Mueller'in yürüttüğü 'Rusya bağlantısı' soruşturmasında, 'cep telefonundan Trump karşıtı mesajlar attığı' gerekçesiyle bir FBI yetkilisini geçen yaz görevden aldığı ortaya çıkmıştı.

Trump da bir tweet'inde buna değinip "Haber: 'TRUMP-KARŞITI FBI ajanı Clinton'a e-posta soruşturması açılmasına neden oldu' Şimdi her şey anlaşılıyor" dedi.

Başkanlık seçimleri döneminde Trump ile Rusya arasındaki ilişkileri soruşturan özel yetkili savcı Mueller ise, FBI yetkilisinin Trump-karşıtı mesajlar fark edilir edilmez işten çıkarıldığını söyledi.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn geçen Cuma, daha düşük bir ceza karşılığında, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Flynn'e altı ay ceza indirimi önerildi. Uzmanlara göre, Flynn'in itirafçı olması, Trump yönetiminde bir veya daha fazla üst düzey yetkili hakkında suç isnat edecek bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor.

ABC televizyon kanalını da eleştirdi

Trump, Pazar günü attığı tweetlerde başkanlık seçimlerindeki rakibi Demokrat Hillary Clinton'a da yüklendi.

Clinton hakkında, başkanlık seçimleri öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'yla bağlantılı meselelerde özel e-posta adresini kullandığının ortaya çıkması üzerine FBI tarafından soruşturma açılmıştı.

Clinton ve ekibi hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmadı.

- Reuters Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn

Trump bir diğer tweet'inde de, kıdemli muhabirlerini hatalı haber yaptığı gerekçesiyle bir ay görevden uzaklaştıran ABC televizyon kanalını hedef aldı ve kanalın haberinde 'korkunç bir şekilde yalancılık ve sahtekârlık' yaptığını söyledi.

Kanalın kıdemli muhabiri Brian Ross'un Flynn hakkındaki haberinin yanlış olduğu ortaya çıkınca muhabire bir aylık ücretsiz izin verildi.

Flynn 24 saatte istifa etmek zorunda kalmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Eski FBI Başkanı James Comey, Flynn'in kovulmasından bir gün sonra özel bir toplantıda bir araya geldiği, Trump'ın kendisine, 'Flynn'le ilgili hoşgörü göstermesini söylediğini' öne sürmüştü.

- AFP Trump'ın Rusya ile bağlantılarını soruşturan özel yetkili savcı Mueller

Comey toplantıda aldığı notları üst düzey FBI yetkilileriyle paylaştı. Trump, Comey'i Mayıs ayında kovdu.

Donald Trump, Pazar günü attığı tweetlerden birinde, Comey'den Flynn'le ilgili soruşturmayı durdurmasını istemediğini yineledi.

Trump tweet'te "Ben Comey'den hiçbir zaman Flynn hakkındaki soruşturmayı durdurmasını istemedim. Comey'nin yalanını başka bir yalan haber örtüyor" dedi.

Hukuk uzmanları, Trump'ın Flynn hakkındaki FBI soruşturmasına engel olması durumunda bunun adaletin işleyişine engel olmak anlamına geleceğini söylüyor.

Trump, Cumartesi günkü tweet'inde de Flynn'i kovduğunda FBI'a yalan söylediğini bildiğini yazdı. Bu da, Trump'ın o dönemki ifadeleriyle çeliştiği için hakkında yapılan adaletin işleyişine engel olma suçlamaları da ağırlık kazanıyor.

Beyaz Saray avukatı John Dowd, Axios internet sitesine, bu tartışmalı tweet'i kendisinin yazıp Beyaz Saray'ın sosyal medyadan sorumlu müdürü Dan Scavino'ya gönderdiğini söyledi.

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