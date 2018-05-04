Doncaster Rovers - Wigan Athletic karşılaşma önü

İngiltere 1.Lig maçında Doncaster Rovers ile Wigan Athletic, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Doncaster Rovers 56 puanla 14. sırada, Wigan Athletic 95 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Doncaster Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wigan Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 370 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Doncaster Rovers kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Wigan Athletic sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Doncaster Rovers son haftadaki Burton Albion müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Wigan Athletic ise Barnsley karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Doncaster Rovers, evinde 7 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 24 gol yedi.

Wigan Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Wigan Athletic, deplasmanda 51 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.