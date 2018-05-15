Uzmanlar, yanlış dondurma tüketiminin hastalıklara, hatta zehirlenmelere davetiye çıkarabileceği uyarısında bulundu.

HAFTADA EN FAZLA 2-3 GÜN...

Diyetisyen Salih Çavuşoğlu, dondurma tüketiminin haftada en fazla 2-3 gün 2 ya da 3 top olması gerektiğini ve mümkünse evde yapılan dondurmanın tüketilmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, ”Dondurma tüketiminin haftada en fazla 2-3 gün 2 ya da 3 top olması gerekiyor. Dışarıdan aldığımız dondurmalardan dolayı zehirlenme tehlikesi var. Dondurmanın içerisinde bulunan gıda boyaları ve katkı maddeleri dondurmanın bozulmasına yol açıyor. Mümkünse evde doğal yapılan dondurmaların tüketilmesi gerekiyor. Süt, kakao ve meyve kullanarak doğal dondurmayı yapabiliriz. Dışarıdan hazır aldığımız dondurmalarda soğuk zincirlerin kırılması ile sütten yapılan dondurmanın eriyip tekrar dondurulması sonucunda bakteriler ürüyor ve bu da zehirlenmelere ve hastalıklara neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu soğuk zincire dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

İHA'nın haberine göre; dondurmada süt, salep ve şekerin olması gerektiğine ve bu gıdaların doğal besin olduğuna dikkat çeken dondurma üreticisi Esat Vuran ise, “Dondurma yapımında süt, salep ve şeker olması gerekiyor. Bunlar ise doğal gıdalar. Meyvelilerde ise gerçek meyve püreleri olması gerekiyor. Biz müşterilerimize üretim izni olan direkt satışa sunulan işletmeleri öneriyoruz” diye konuştu.

"DÜNYADA EN ÇOK DONDURMAYI İSKANDİNAV ÜLKELERİ TÜKETİYOR"

Dünyadaki dondurma tüketimiyle ilgili de bilgi veren Vuran, “Dünyada en çok dondurma tüketiminin olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri. Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya bunların başında geliyor. Bize yıllarca aman dondurma yeme hasta olursun diye korkutuldu. Ancak düzenli dondurma tüketen çocuk kolay kolay hasta olmaz, çünkü içinde süt var. Kalsiyum deposu, salep var” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, dondurma tüketimlerinin arttığını ve dondurma alırken dikkatli olduklarını, keçi sütünden olmasına dikkat ettiklerini, hazır dolaplarda satılan dondurmaları değil bilip tanıdıkları işletmelerden aldıklarını söylediler.