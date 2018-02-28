Balkanlar'da hafta başından beri etkili olan dondurucu soğuklar, Sırbistan ve Slovenya'da 3 kişinin donarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Sırbistan'da 2, Slovenya'da ise 1 kişi donarak öldü.

AA'nın haberine göre, Sırbistan'daki yerel kaynaklara göre, ülkenin güneyindeki Doljevac'a bağlı Malosiste köyünde yaşayan 75 yaşındaki demans hastası bir kişi, evden çıktıktan iki gün sonra donarak ölmüş halde bulundu.

Yine ülkenin güneyindeki Vranje'de de 49 yaşındaki bir kişinin donarak öldüğü polis tarafından bildirildi.

Sloven makamlarından yapılan açıklamada da ülkenin kuzeydoğusundaki Maribor şehri yakınlarında, odun toplamak için evinden çıkan bir kişinin donarak öldüğü ifade edildi.

Hafta başından beri Slovenya ve Sırbistan'ın yanı sıra diğer bölge ülkeleri Bosna Hersek ve Hırvatistan'da da etkili olan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava ve kar yağışının yarından itibaren bölgedeki etkisini kaybedeceğini duyurdu.

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