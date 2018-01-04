Çin’in Liao Nehri’nde disk şeklinde dönen bir buz kütlesi turist akınına yol açtı. Diskin üzerine çıkan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bilim insanları buz tutan göl ya da nehir yataklarında su sıcaklığının artması ile dönen buz disklerinin oluşumuna sıkça rastlandığını belirtiyor.

Suyun içinde dönmeye başlayan dev disk ise tıpkı bir deliğin oluşumu gibi dikey bir girdap yaratıyor. Dev buz kütlesi, düzenli hareketi sayesinde mükemmel bir daire formuna ulaşıyor.

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