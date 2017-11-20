'Döner kebap pide salonu' pastası birincilik getirdi

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen, dünyanın en büyük kek ve pastacılık fuarı ''Cake International"da gerçekleştirilen yarışmada, hazırladığı "Döner kebap pide salonu'' pastasıyla birinciliği elde eden Bursalı 22 yıllık pasta ustası Metin Taşcı, ülkeye altın madalya ile dönmenin sevincini ve gururunu yaşıyor.

AA'nın haberine göre; Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir pastanede çalışan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) üyesi, milli pasta ustası Metin Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Birmingham kentinde yılda bir kez düzenlenen "Cake International'' yarışmasına Türk Milli Takımı olarak 13 kişiyle katıldıklarını söyledi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bin 200'e yakın pasta ustasının, 10 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada eserleriyle derece almak için kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Taşcı, kendisinin de 2,5 ay öncesinden yarışmaya hazırlandığını aktardı.

'FESTİVAL SALONU' PASTASI DA İKİNCİLİK ALDI

Taşcı, iki ayrı kategoride yarıştığını belirterek, "Biri kendi ülkenizden esinlenerek yaratacağınız diğeri de bireysel seçeceğiniz bir konudan oluşuyordu. Ben de iki konsept belirledim. Birincisi Türkiye'ye ait olduğunu düşündüğüm 'Döner, kebap, pide salonu' diğeri ise 'Festival salonu' oldu.'' dedi.

Yarışmada, "Döner, kebap, pide salonu'' pastasının birincilik ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Taşcı, 'Festival salonu'' pastasının ise ikincilik elde ettiğini bildirdi.

"DÖNER, KEBAP VE PİDE SALONLARINA GİDEREK ANALİZLER YAPTIM"

Taşçı, altın madalya kazandığı pastası için ciddi bir çalışma yaptığını vurgulayarak, nasıl hazırlandığını ve derece aldıktan sonra hissettiklerini şöyle anlattı:

"Konsepti belirledikten sonra daha gerçekçi olması için çeşitli döner, kebap ve pide salonlarına giderek analizler yaptım. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar pastaya uyguladım. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki şeker hamuru ile yaptığım pasta yarışmada büyük ilgi gördü. Epey uğraştım ama karşılığını aldım. Dünyanın en önemli pasta ustalarının katıldığı yarışmadan altın madalya ile dönmek benim için büyük bir gurur oldu. Diğer eserim de gümüş madalya aldı. Uluslararası alanda ülkemi ve şehrimi temsil ettiğim için çok mutluyum.''

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