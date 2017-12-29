2015-16 sezonun devre arasında transfer edilen, ancak bekleneni veremeyen Ryan Donk, Fatih Terim’in gelişiyle daha fazla şans bulacağına inanıyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Antalya kampına katılacağını belirten Hollandalı ön libero, “Kendimi göstereceğim. Ayrılma düşüncem yok. Teklif almadım, gelse de ilgilenmezdim. Ben kalmak istiyorum” dedi. Terim’in “Ya Kasımpaşa’dan tanıdığım Donk olacak ya da kadronun dışında kalacak” dediği 31 yaşındaki oyuncunun, göstereceği performans geleceğini belirleyecek.

Ryan Donk

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