Donör arayan üniversiteli Mengü Güney için seferber oldular

İzmir'in Aliağa ilçesinde, paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mengü Güney için yakınları tarafından sosyal medyada başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına çok sayıda destek geldi.

İHA'nın haberine göre; Aliağa'da yaşayan Güney ailesinin 19 yaşındaki kızları Mengü Güney için PNH teşhisi konuldu. Mengü Güney'nin yakınlarından alınan kan örneklerinde uygun donör bulunamadı. Kök hücre bankasında da uygun donör bulunamayınca sağlık durumu kritik olan 19 yaşındaki Mengü Güney için ailesi, sosyal medyada kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kızılay İzmir Şubesi de kampanya kapsamında Aliağa Demokrasi Meydanı'na kurulan kan bağış aracında bağış yapmak isteyenlerden kan örneği aldı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydanda bulunan kan bağışı aracı önünde uzun kuyruklar oluştu.

"SADECE MENGÜ DEĞİL, MENGÜLER GİBİ BEKLEYENLERE DESTEK OLALIM"

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Aliağa ilçesine gelen AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Demokrasi Meydanı'nda bulunan kan bağışı aracının yanına gelerek Mengü Güney'in ailesi ile görüştü. Üniversite öğrencisi Mengü Güney'in hastalığı hakkında bilgi alan Sürekli, "Bağış dışında devlet olarak, Hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım. Elimizi taşın altına koyalım. Annesinin dediği gibi sadece Mengü değil, Mengüler gibi bekleyenlere destek olalım" dedi.

Sürekli'ye kızının hastalığı hakkında bilgi veren anne Melahat Güney, "Bu bağışlar inşallah şifa olur, donör bulunur. Sadece Mengü için değil, donör bekleyen hastalar için umut olur" diye konuştu.

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