Kütahya’da yaşayan öğretmen çift Ömer Faruk ile Aysen Kırlı Çatal’ın 9 yaşındaki çocukları Emre’ye, ‘2 Kasım Lösemili Çocuklar Günü’nde lösemi teşhisi konuldu. İlik nakli olması gereken Emre için ailede uygun donör bulunamayınca TÜRKÖK’e başvuruldu. TÜRKÖK’te kayıtlı 34 yaşındaki bir erkeğin iliğinin Emre ile uyumlu olduğu belirlendi. Aile büyük bir mutluluk yaşadı ancak kısa süre sonra eşleşme sağlanan donör bağışçı olmayı reddetti.
4 DONÖR BULUNDU NAKİL YAPILAMADI
Doktorlar bunun üzerine Dünya Kemik İliği Bankası’na başvurdu. Yapılan taramada 2’si Alman, 1’i Kıbrıslı 3 kişinin daha dokuları Emre ile eşleşti. Fakat 55 yaşındaki Alman kadın donör, yaşından dolayı uygun görülmedi. 29 yaşındaki Alman erkek bağışçıya ise ulaşılamadı. Kıbrıslı donörün ise bilgilerinin sistemden silindiği öğrenildi. Eşleşen 4 donöre rağmen nakil gerçekleşmeyince Ömer Faruk ve Aysen Çatal çifti; Tavşanlı, Selçuk ve Kuşadası’nda ilik bağışı kampanyaları düzenledi. Yaklaşık 2 bin kişi donör olmak için kan bağışında bulundu ancak küçük Emre için uygun donör bulunamadı.
‘DONÖRLER HAYATİ OLDUĞUNU BİLMELİ’
Türkiye’de ilik bağışı konusunda yeterli bir bilinç oluşmadığını belirten Ömer Faruk Çatal, “Ülkemizde 290 bin civarında donör var. Küçücük Güney Kıbrıs’ta bile 200 bin bağışçı bulunuyor. Donör sayısının artırılması için öncelikle devlete görev düşüyor. Kamu spotlarıyla bu konu sürekli gündemde tutulmalı. Cuma hutbelerinde bu konunun önemi anlatılmalı. Donörler konunun hayati olduğu bilmeli ve vazgeçmemeliler. ‘Gözünüz aydın, donör bulundu’ deniliyor. İnsanlar seviniyor. 10 gün sonra bir telefon daha geliyor, donörün reddettiği söyleniyor” dedi.
Şu an 9 yaşında olan ve ilik nakli bekleyen Emre Çatal, sağlığına kavuşup bisikletine bineceği günün hayalini kuruyor.
‘VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLEYEMEDİK’
Alpaslan bebek ve Emre ile aynı kaderi paylaşan, aynı hayal kırıklığına uğrayan çocuklardan biri de Manisa’da yaşayan 8 yaşındaki Zeynep Topcu. 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan Zeynep kemoterapi ve ışın tedavisinin ardından iyileşti ancak hastalık 1 yıl önce tekrarladı. Zeynep’in bu kez ilik nakli olması gerekiyordu. Annesi, babası ve 2 kardeşinin dokuları uymayınca aile, TÜRKÖK’e başvuruldu. 20 gün önce, 34 yaşında erkek bir donörün iliği yüzde 90 uyumlu çıktı. Detaylı testlerde de sorun çıkmayınca ilik nakli için 3 Haziran’a gün verildi. Ancak ilik verecek olan donör 3 Haziran’da uygun olmadığını belirtince nakil tarihi 21 Haziran’a alındı. Fakat donör bu kez de ilik vermekten vazgeçtiğini söyledi.
‘BİZİM İÇİN YIKIM OLDU’
Bağışçının ilik vermekten vazgeçmesiyle adeta yıkıldıklarını ifade eden baba Abdulkadir Topcu, “Zeynep 2 yıldır ağır bir tedavi görüyor. Artık merdivenlerden inemeyecek duruma geldi. ‘Donör bulundu’ denilince çok sevindik. Herkese mutlu haberi verdik. Detaylı testler yapıldı, hastane nakil için gün verdi. Fakat donörümüz ilik vermekten vazgeçti. Niye vazgeçtiğini bilmiyoruz. Bu durum bizim için tam bir yıkım oldu” diye konuştu.
Donörün ilik vermekten vazgeçtiğini kızına söyleyemediklerini anlatan Abdulkadir Topcu, şöyle devam etti: “Donör bulunduğu için o kadar mutlu olmuştu ki ona naklin iptal olduğunu biz kızımıza hâlâ söyleyemedik. Hastalık ikinci kez tekrar ederse durumu daha da kötüye gidecek. Bu nedenle acil nakil olması gerekiyor. İnsanları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. İlik zaten zor bulunuyor. En azından bulununca vermekten vazgeçmesinler. Çünkü bu hayati bir meselee. İlik vermenin bağışçı için hiçbir zararı, yan etkisi yok. Korkulacak bir şey değil. Kan vermek kadar kolay bir işlem.”
POSTA’DAN DESTEK
POSTA Gazetesi de 9 aylık Alpaslan bebeğin ilik vermekten vazgeçen donörüne “Bir daha düşün” diye seslenen Habertürk’e destek verdi. Posta Gazetesi, dünkü manşetinde “Habertürk Gazetesi’ndeki meslektaşlarımız Uşak’ta 3 ay içinde ilik nakli olması gereken 9 aylık Alpaslan için bulunan bağışçının vazgeçtiğini yazıp bağışçıya ‘Bir daha düşün’ çağrısı yapmıştı. Bu hayati çağrıyı Posta olarak biz de destekliyor ve tekrarlıyoruz, ‘Lütfen bir daha düşün” ifadesini kullandı.
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