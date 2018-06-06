Lösemiyle mücadele eden 9 yaşındaki Betül Tongal’a, hastalığı daha fazla ilerlememesi için annesinden yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yapılan nakil başarılı geçti. Ancak vücudun iliği kabul edip etmeyeceği 2 hafta içinde belli olacak. Küçük kızın tedavisi hastanede devam ediyor. Kemoterapi ve ilik nakline bağlı yan etkiler olduğunu belirten baba Duran Tongal, “15 günlük kritik bir süreç bizi bekliyor. İnşallah hastaneden sağlıklı bir şekilde çıkacağız” dedi.

‘BEN OLSAM GİDER 3 TÜP KAN VERİRDİM’

İstanbul Kâğıthane’de yaşayan İsmihan (29) ve kaynak ustası Duran Tongal (35) çiftinin 9 yaşındaki kızları Betül’e 7 ay önce geniz eti ameliyatı için gittiği hastanede akut miyeloid lösemi (AMS) teşhisi konulmuştu. İlik nakli olması gereken Betül’e kardeşinin, anne ve babasının iliği uymadı. TÜRKÖK’ten de uygun donör bulunamayınca Dünya Kemik İliği Bankası’na başvurulmuştu. Betül için yurtdışından 3 kez ilik bulunmuş ancak donörlerden birinin hamile olması, ikisinde de detaylı testlerde sorun çıkması nedeniyle nakil yapılamamıştı. Duran Tongal, kızı için sosyal medyada mücadele başlatmıştı. Betül’ün “Ağabeylerim, ablalarım; benim babam herkesle konuşuyor, yoruluyor ama benim sağlığım için. Ben de babam konuşa konuşa bu olayı anladım. Kızılay’a gidip sadece bir tüp kan vermeniz yeterli. İnşallah ilik bulunur hastalıktan kurtulurum. Ben olsam giderdim bir çocuğa 3 tüp kan verirdim” dediği videosunu paylaşan Tongal, kızı için bağış talebinde bulunmuştu.

ÜNLÜLERDEN VİDEOLU DESTEK

Çağrı üzerine Haluk Levent, başkanlığını yaptığı AHBAP’ı harekete geçirip Betül için Türkiye genelinde ilik bağışı kampanyası başlatmıştı. Binlerce kişi kan bağışı yapmış fakat Betül’e uygun ilik bulunamamıştı. Betül’e destek olmak için aralarında Bülent Parlak, Cem Davran, Onur Özaydın, Celil Nalçakan, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Murat Ergür, Özgür Ozan ve Youtuber Enes Batur’un da bulunduğu ünlüler destek videoları göndermişti. Beşiktaşlı futbolcular ise koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Betül’e imzalı forma yollamıştı.

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