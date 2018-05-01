Dordrecht - Cambuur Leeuwarden maçı istatistikleri

Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur heyecanı devam ediyor. Dordrecht, 01 Mayıs 2018 Salı günü Cambuur Leeuwarden takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Dordrecht, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Cambuur Leeuwarden, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dordrecht kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Cambuur Leeuwarden sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Dordrecht önceki hafta Nec Nijmegen mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Cambuur Leeuwarden ise Telstar Ijmuiden maçında 0-1 kazandı.