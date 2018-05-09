Dordrecht - Sparta Rotterdam rakamlar

Hollanda Eerste Divisie Play Off 2.Tur heyecanı devam ediyor. Dordrecht, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Sparta Rotterdam takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:45. Dordrecht son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sparta Rotterdam, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dordrecht kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sparta Rotterdam sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Dordrecht son haftadaki Sparta Rotterdam müsabasında 2-3 kazandı.

Sparta Rotterdam, Dordrecht karşılaşmaında 2-3 yenildi.