Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kötü hava şartları nedeniyle alabora olduğu iddia edilen 4 mürettebatının kayıp olduğu Belinay isimli balıkçı teknesi bulundu. Teknenin enkazı su altında görüntülendi.

İHA'nın haberine göre, alabora olarak batan mürettebatından 1 kişinin kurtulduğu ve 4 balıkçının kayıp olduğu Belinay isimli balıkçı teknesi battığı Ayvalık açıklarında Altınova Mahallesi ile İzmir’in Dikili ilçesi arasında bulundu. Bulunan teknenin 90 derecelik bir açı ile denizin dibinde dik bir şekilde durduğu su altı çekimlerine yansıdı. Teknenin etrafında ise kayıp balıkçılara ait olduğu düşünülen eşyaların olduğu görüldü. Dalgıçlar tekne içinde de arama çalışması yaparak içeride sıkışmış bir balıkçı olup olmadığını kontrol etti. Derinlik nedeniyle kısa süren dalışlara devam edileceği öğrenildi.

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