Dört büyüklerin korkulu rüyası: Başakşehir!

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.
DÖRT BÜYÜKLERE 32 GOL ATTI, 21 GOL YEDİ
Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 32 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇINI DA KAZANDI
Medipol Başakşehir, ligde bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 4 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi. Sarı-kırmızılı takımı 3 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 3 resmi maçını kazandı.
BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK
Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.
TEK YENİLGİSİ FENERBAHÇE'DEN
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.
TRABZONSPOR İLE 4 KEZ KARŞILAŞTI
Medipol Başakşehir, 2016'dan bu yana Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR vs DÖRT BÜYÜKLER
GALATASARAY
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|06.03.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|3-3
|04.11.2016
|Süper Lig
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|1-2
|04.02.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|2-1
|10.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|4-0
BEŞİKTAŞ
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|14.02.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|2-2
|26.11.2016
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
|30.04.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Beşiktaş
|3-1
|23.10.2017
|Süper Lig
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|1-1
FENERBAHÇE
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|09.05.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|21.08.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|22.01.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|1-0
|26.04.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-2
|17.05.2017
|Ziraat Türkiye Kupası
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-2
|09.09.2017
|Süper Lig
|Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
|2-3
TRABZONSPOR
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|10.04.2016
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|1-1
|17.12.2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|1-0
|21.05.2017
|Süper Lig
|Trabzonspor-Medipol Başakşehir
|0-0
|17.09.2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|2-2
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