Dört dörtlük yaşam Narova 4. Etap’ta

YapıTek A.Ş. tarafından 500 milyon lira yatırım değeriyle hayata geçirilen Narova projesinin 4. etabında inşaat devam ediyor. Projede yaşamın 2019 Mayıs ayında başlaması planlanıyor.

İzmir’in tam kalbinde mahalle sıcaklığını hissettirmek için yola çıkan Narova’da 4. etap konutların inşaatı devam ediyor. 1+0, 1+1, 2+1,2+1 teraslı 3+1 ve 3+1 teraslı daire seçenekleri ile satışa sunulan proje eğitim, sağlık ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Projede yer alan dairelerin büyüklükleri 53 metrekare ile 228 metrekare arasında değişiklik gösterecek şekilde tasarlandı.

Narova 4. Etap’ın içerisinde 120 daire bulunuyor. İzmir’de hayata geçirilecek olan Narova 4. Etap sosyal donatı olarak bünyesinde açık yüzme havuzu, spor salonu, pilates salonu, masa tenisi, bilardo salonu, playstation odası, cep sineması gibi imkanlar bulunuyor.

Narova projesinin ardında aynı zamanda Çimentaş grubunun da ana ortağı olan İtalyan Caltegirone grubu bulunuyor.

Firmayla ilgili bilgi veren Yapıtek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kayhan Karabayır, “Yapıtek 1980’li yıllarda kurulan bir firma. İzmir ve dışında birçok projeye imza atılmış. 2012 yılı itibariyle Yapıtek tekrar projelerine başladı. Yapıtek’i ana ortak İtalya merkezli Caltegirone Grubu ile yapılandırdık. Yüzde 98 İtalyan sermayeli bir şirket olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Narova 1’in lansmanını 2014 yılının başında yaptık. İkinci etabımız da tamamlandı. 3. etapta ekim ayında teslimatlarımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2018 yılı içinde orada yaşam başlayacak. Eş zamanlı olarak 4. etabının inşaatı da hızlı bir şekilde devam ediyor. 2019’un mayıs ayında da Narova 4’te yaşam başlayacak” dedi.

TOPLAM 1100 KONUT

Diğer etapları da anlatan Karabayır, “Narova etap etap büyüyen bir mahalle. 80 bin metrekarelik bir arazi üzerinde, 9 etapta tamamlanacak. Toplamda 1100 konut bulunuyor. 3 bin 500 kişilik bir semt yaratma çabası içindeyiz. Yolu yarıladık. Hatta 4. etap bittiğinde yolun yarısını geçmiş bile olacağız. Geri kalan kısmının da 2020-2021 gibi tamamlanmasını planlıyoruz. 6 etabı konut geri kalan 3 etap sağlık, sosyal ve ticari alanlara ayrılacak. Diğer etaplar için projelerimiz hazır. Doğru zamanda Narova 5’in lansmanını yapacağız. Bu yıl içerisinde lansmanı yapmayı planlıyoruz. Her etapta farklı bir doku, farklı bir yaşam imkanı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Yüzde 45 kazanç sağlıyoruz

Yaşanacak mekanlar yaratmak için yola çıktıklarını belirten Karabayır, “Aydınlık, ferah mekanlar yaratmaya çalıştık. Yeşile ve sosyal alanlara önem verdik. Diğer benzer projelerle karşılaştırdığınızda insanlara daha fazla yaşam alanı oluşturduk. İzmir yılın 300 günü güneş gören bir kent. İzmir’in iklimine, atmosferine uygun şekilde plan yaptık. Işığı doğru kullanmaya başladık. Hiçbir şekilde karanlık alan bırakmamayı hedefledik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Satış performansımız ve bu kadar kısa sürede 4. etaba gelmemiz başarıyı teyit ediyor” diye konuştu.

AVANTAJLI FİYAT

Fiyat politikası hakkında bilgi veren Karabayır, “Benzer konutlara göre çok daha avantajlı durumdayız. Ulaşılabilirlik önemli. Ayrıca fiyatın sunduklarınızla karşılaştırılması gerekir. Bu noktada da oldukça iyi şartlar sunuyoruz. Yatırımcılarımızın kazanç oranlarını yukarılara çekiyoruz. Bizim projelerimizde başlangıç ve bitiş tarihine baktığınızda kazanç oranımız yüzde 45’ler civarında. 18 aylık dönemde yatırımcıya önemli bir kar sağlıyoruz” dedi.

Yeni hedefler hakkında da konuşan Karabayır, “Şu an tüm enerjimiz Narova’da ancak, İzmir’de belli bölgelerde yer arayışlarımız devam ediyor. Niyetimiz Narova dışında da işlere imza atmak” ifadesini kullandı.

Yüzme havuzu ve sinema salonu

■ Açık yüzme havuzu

■ Spor salonu

■ Pilates salonu

■ Masa tenisi

■ Bilardo salonu

■ Play Station odası

■ Cep sineması

■ Açık ve kapalı çocuk oyun alanları

■ Açık otopark

■ Kontrollü giriş

■ 24 Saat Güvenlik

197 bin liradan başlayan fiyatlar

Narova’nın 4. etabında fiyatlar 27 Nisan-Mayıs tarihleri arasında 1+0 53 metrekare 197 bin, 1+1 71-90 metrekare 269 bin-307 bin, 2+1 112- 123 metrekare 391 bin-450 bin, 2+1 teraslı 159 metrekare 587 bin, 3+1 152-228 metrekare 557 bin-749 bin lira 3+1 teraslı 214 metrekare 778 bin liradan oluşuyor. Evlerde brüt metrekare fiyatı yaklaşık 3 bin 600 lira, net metrekare fiyatı ise 5 bin-5 bin 500 lira arasında değişiyor.