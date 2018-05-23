Gaziantep'te doğuştan göz kapakları bulunmayan ve özel bir hastanede 4 günlükken kulağından alınan parçalarla göz kapağı yapılan bebek sağlığına kavuştu.
LİTERATÜRDE 16 VAKA VAR
AA'nın haberine göre; Oküloplastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Can Pamukcu, Zümra Ünal'ın 4 günlükken göz kapakları olmadığı için hastanelerine getirildiğini söyledi.
Ünal'ın durumuyla ilgili literatürde 16 vaka bulunduğunu dile getiren Pamukcu, bebeğin bu nedenle gözünü kaybetme riski taşıdığını aktardı.
HASTAYA İKİ AŞAMALI AMELİYAT YAPILDI
Pamukcu, göz kapağını hızlı ve acil bir şekilde oluşturmak için hastayı ameliyata aldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Hastaya iki aşamalı ameliyat yaptık ve göz kapağını oluşturduk. Şu an gözüyle ilgili bir sıkıntı yok. Tedavi sürecinde alt göz kapağından bir parça alarak üst parçaya destek olduk. Kulak arkasından da parça alarak cildini oluşturduk. Hastamız 28 günlük oldu ve doğduktan sonra yeni görmeye başladı. Bu aşamada dokunun beslenmesi için göz kapakları yaklaşık 20 gün kapalı kaldı. Hastamızda şu anda göz kapaklarıyla ilgi herhangi bir sıkıntı yok, sağlığına kavuştu."
Baba Mehmet Ünal da kızı sağlığına kavuştuğu mutlu olduğunu ifade etti. Ünal, "Hocamızın desteği olmasaydı belki çocuğum gözünü kaybedebilirdi. Kızımız, Allah'a binlerce şükür, iyi. Allah kısmet ederse çocuğum görür" diye konuştu.
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