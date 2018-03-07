Dört ülkenin liderlerinden 'e-zirve'!

Pasifik İttifakı'na üye devletlerin liderlerinin telekonferans yöntemiyle düzenlediği toplantıdan, daha önce "ilişkili devlet" statüsü verilen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur'la entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararı çıktı.

İttifakın 4 üyesi, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski e-zirve ile bir araya geldi.

Kolombiya Devlet Başkanlığından zirve sonrası yapılan açıklamada, toplantıda, geçen yıl temmuz ayında Cali kentinde gerçekleştirilen zirvede gözlemci üyelikten "ilişkili devlet" statüsüne geçen Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur ile üye ülkeler arasındaki ticari ilişkinin kategorilendirilmesi ve bu ülkelerin Pasifik İttifakı'na entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararının çıktığı kaydedildi.

Görev süresi 11 Mart'ta sona erecek Şili Devlet Başkanı Bachelet'e teşekkür edilen açıklamada, Pasifik İttifakı'nın "insan, hizmet, sermaye ve malların serbest dolaşımının mümkün olduğu derin bir bölgesel birliği" hedeflediği kaydedildi.

Kolombiya, Pasifik İttifakı'nın geçen yıl düzenlenen zirvesi ile dönem başkanlığını devralmıştı.

Meksika'da temmuz ayında yapılacak bir sonraki zirve ile dönem başkanlığı Peru'ya geçecek.

Latin Amerika'da Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan 4 ülke tarafından 28 Nisan 2011'de kurulan ittifak, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından 6 Haziran 2012'de faaliyete başlamıştı.

İttifakın gözlemcileri arasında Türkiye, Arjantin, Almanya, ABD, Ekvador, Çin, Fransa, Hindistan, Japonya dahil 52 ülke bulunuyor. Pasifik İttifakı'nda bu gözlemciler, üyelerden en az ikisi ile serbest ticaret anlaşması sağladığı anda tam üyelik başvurusu yapabiliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER