Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de yer alacak takımları içinde en tecrübeli oyuncu olarak Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Rus forveti Victor Khryapa ön plana çıkıyor.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid, Zalgiris ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu 18-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Avrupa kariyerinde sadece Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Khryapa, Avrupa Ligi'ndeki 13. sezonunda 12. defa Dörtlü Final oynama hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
Dörtlü Final'de daha önce 11 defa oynayan 36 yaşındaki basketbolcu buna karşın sadece 2 kez şampiyonluk sevinci tattı. Khryapa, 2007-2008 ve 2015-2016 sezonlarında CSKA Moskova'yla kupa sevinci yaşadı.
Khryapa'yı takım arkadaşları takip etti. CSKA Moskova'da Andrey Vorontsevich 8., Kyle Hines ise 7. defa bu seviyede mücadele edecek.
DÖRTLÜ FİNAL'İN GEDİKLİLERİ
Dörtlü Final'in diğer ekiplerden Fenerbahçe Doğuş'ta Kostas Sloukas ile İspanyol temsilcisi Real Madrid'de Felipe Reyes ve Sergio Llull takımlarının Dörtlü Final'deki en tecrübeli isimleri olacak.
Bu 4 isim de Dörtlü Final'de 6. defa mücadele etme hakkı kazandı.
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK SLOUKAS VE HINES'TA
Dörtlü Final'de yer alacak takımlar içinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan isimler üçer defayla Fenerbahçe Doğuş'tan Sloukas ile CSKA Moskova'dan Hines oldu.
Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli oyun kurucusu Sloukas, ilk 2 şampiyonluğunu Yunan temsilcisi Olympiakos'ta yaşadı. Sloukas, Olympiakos'la 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'yle de geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasını havaya kaldırdı.
Kyle Hines ise şampiyonluklarının 2'sini Sloukas'ın takım arkadaşlığını yaptığı dönemde Olympiakos'la yaşadı. ABD'li pivot, diğer şampiyonluğunu ise CSKA Moskova'yla 2015-2016 sezonunda finalde Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyetle aldı.
EN TECRÜBESİZ TAKIM ZALGIRIS
Dörtlü Final'de yer alacak ekipler arasında Litvanya temsilcisi Zalgris'in bütün oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa bu seviyede mücadele edecek.
Başantrenörlüğünü Sarunas Jasikevicius'un yaptığı Zalgiris, tarihi bir başarı elde ederek 19 yıl sonra Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.
Litvanya temsilcisinin kadrosunda bulunan 14 isim de ilk kez Dörtlü Final de yer alacak.
Diğer 3 takım ise tecrübesiyle ön plana çıkıyor. CSKA Moskova'nın kadrosunda 17 isimden 12'si daha önce Dörtlü Final'de yer alırken, 11 oyuncu da şampiyonluk sevincini yaşadı.
Real Madrid'in kadrosundaki 16 basketbolcudan 12'si Dörtlü Final tecrübesi yaşarken, 7 ismi de en az bir defa şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe Doğuş'un 15 oyuncusundan 10'u ise daha önce hem Dörtlü Final hem de şampiyonluk yaşayarak tecrübeleriyle dikkati çekti.
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