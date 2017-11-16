Dortmund'da Aubameyang kadro dışı bırakıldı

Yarın Stuttgart'la karşılaşacak olan Borussia Dortmund, Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan sarı-siyahlı kulüp, kadro dışı gerekçesi olarak Aubameyang'ın disiplinsiz davranışlarını gösterdi.

Aubameyang, geçen seneden bu yana 2. kez kadro dışı bırakıldı. Gabonlu golcü 2 Kasım 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u yenerek gruptan çıkmayı başaran Borussia Dortmund'da maç öncesinde kadrodan çıkarılmış ve maçı tribünden izlemişti. Dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel’e Aubameyang’ın tribünde olması sorulduğunda “Kulübün iç işleriyle ilgili bir mesele ve bu sadece bizi ilgilendirir. Karar bugün değil, salı akşam saatlerinde verildi. Başka bir seçeneğim yoktu. Durum şimdi çözüldü ve hafta sonu kadroya dönecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kulübün CEO’su Hans-Joachim Watzke, ZDF’ye yaptığı açıklamada “Bu karar elbette ki takım içi sebepler nedeniyle alındı, hiçbir detay vermeyeceğim. Ancak Hamburg maçının kadrosunda olacak” demişti.

Nisan 2017'de Leverkusen'i farklı mağlup eden Dortmund'da Aubameyang, rakip fileleri iki golle sarsmış ancak ilginç saç stiliyle dikkatleri çekmişti. Kişisel sponsorunun reklamını saçına kazıtan Gabonlu yıldız kulübünden ceza almıştı.

Pierre-Emerick Aubameyang

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