Doruk, nefes almak için cihaz bekliyor

İzmir’de oturan Arzu (38) ile Uygar (34) Çukurcu çiftinin Spinal Müsküler Atrofi ( SMA) hastası oğulları Doruk (3), 25- 30 bin liralık öksürük destekleyici cihaz için kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

HT Egeli'de yer alan habere göre, yaşadıkları sıkıntıları anlatan anne Arzu Çukurcu, “Bu cihazı SGK hastalara veriyor; ancak SGK’nın elinde yeterli cihaz olmadığı için birçok aile cihazı kendi imkanlarıyla alıyor” dedi.

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