Yoga ile bedeninizi ve ruhunuzu keşfe çıkarın!

28-29 Nisan tarihlerinde ünlü eğitmenler ile gerçekleştirecek Dosha Weekend, bedeninizi ve ruhunuzu keşfedeceğiniz bir etkinlik sunuyor.

Adını, Ayurveda’da vücut tiplerine verilen isim olan Dosha’dan alan etkinlik, ayurvedik yaşam tarzı ile ilgili pek çok bilgiyi ve yaşlanmayı önleyici hayat tarzını konunun önemli uzmanları ile anlatıyor.

YOGİ CAMERON İLK KEZ DOSHA WEEKEND İÇİN TÜRKİYE'DE

Dünyanın en ünlü erkek mankenlerinden olan ve modellik kariyerini sonlandırdıktan sonra ilgilenmeye başladığı alternatif tıp, yoga ve ayurveda alanlarında dünya çapında bir guru olarak ünlenen Cameron Alborzian, pek çok ülkede gerçekleştirdiği seminer ve workshop’ların en kapsamlısını bu etkinlikte gerçekleştirecek. İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Yogi Cameron’ın iki gün süre ile vereceği dersler; Dosha dengesini sağlamak için ayurvedik yoga, günlük aktivite yogası, yaşlanmayı önlemeye yönelik ayurveda ve bünyenize yönelik kişisel ayurvedik beslenme olacak.

NEFES EĞİTİMİ VE BONES FOR LIFE KONULARINDA UZMAN EĞİTMENLERDEN SEANSLAR

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Power Yoga, Anusara Yoga, Ashtanga Yoga gibi farklı yoga stillerinde uzmanlaşan Alexis Gulliver ise, herkesin yapabileceği özel yoga seanslarını yine tüm bu stilleri harmanlayarak verecek.

International Breathwork Foundation Türkiye koordinatörü Tılsım Demirdöken ile ise, önem ve farkındalığı her geçen yıl artan doğru nefes konusu işlenecek. Nefesin önemi, oksijenin bedene faydaları, zihinsel ve duygusal seviye, kendi nefes analizini yapma, fırtınanın içindeki göz olma / meditasyon ile kişinin merkezine gelmesi konuları üzerinde durulacak ve uygulamalı meditasyon yapılacak.

Movement Intelligence Türkiye temsilcisi Nadire Betül İpekçioğlu ise, “Bones for Life” programı ile, günlük hayatınızda rahatlıkla uygulayabileceğiniz, duruşunuzu ve bedeninizi kullanma yöntemleri ile hem bedensel hem de ruhsal sağlığı geliştirme yöntemlerini öğretecek.

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