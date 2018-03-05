Üreticiyle alıcıyı aynı çatı altında buluşturan ve 'garantili satış sistemi' olarak adlandırılan Dosso Dossi Fashion Show (DDFS) kardeş ülke Azerbaycan ile dünyaya açıldı. 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde üretim yapan 40 firma katıldı.

İLK KEZ BAKÜ

Antalya'da 13 senedir yılda 2 defa, Bakü'de ise ilk kez bu yıl düzenlenen etkinlikte alıcılar ve üreticilerin otel masrafları, ulaşımları holding tarafından karşılanırken, bir de toptan satışta her şirkete 100 bin dolarlık sipariş garantisi veriliyor. Gelen müşterilerden ise 15 bin dolarlık alışveriş yapması bekleniyor. Üreticilerle alıcılar arasında köprü kuran ve işin pazarlama kısmından sorumlu olan firma, toplamda 200 firmanın tanıtımını yapıyor. Yani satış üzerinden kar elde eden bir strateji izliyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÜNLÜ MODELLERİNİ AĞIRLADI

Üreticilerine ciro garantisi veren sistem, ekonomik boyutunun yanında organizasyonuyla da ön planda. Geçtiğimiz yıllarda Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel goulart gibi dünyaca ünlü mankenlerle çalışan şirket, bu defilede de Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Wilma Elles, Şebnem Schafefer, Merve Büyüksaraç gibi isimleri podyumunda ağırladı.

100 MİLYON ÜZERİNDE CİRO

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Antalya'da her yıl iki kez düzenledikleri organizasyonlarda nitelikli üreticilerle 30'u aşkın ülkeden 4-5 bin alıcıyı buluşturduklarını söyledi. Organizasyonlar sayesinde yılda 100 milyon doların üzerinde bir ciroya ulaştıklarını belirten Hikmet Eraslan, 'ilklerin yılı' ilan ettikleri 2018'de Dosso Dossi'nin yeni stratejisini hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi'yi uluslararası arenaya taşıyan iki hamleyi şöyle özetledi:

"İlk hamlemizi ürün kategorimizi genişleterek yaptık. Bilindiği gibi Dosso Dossi yıllardır kadın giyime odaklanmıştı. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz ürün kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyim ile birlikte ayakkabıyı da kattık. Yani artık Dosso Dossi bünyesinde dört kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 üretici firmamızın ürünlerini 30’dan fazla ülkeden alıcılarla buluşturuyoruz."

İkinci stratejik hamlemizi Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show’u küresel arenaya taşıyarak yaptık. Biz Antalya’da çok geniş bir alıcı kitlesini ağırlıyoruz. Ancak değişik nedenlerle Türkiye’ye gelme konusunda mesafeli duran bir alıcı grubu var. İşte onlara ulaşmak için Antalya’nın yanı sıra farklı adresler oluşturmaya karar verdik. O adreslerden ilki için de kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü belirledik."

YÜZDE 40 ARTIŞ

Organizasyondan 7-10 milyon dolar arasında bir ciro bekleyen Eraslan, "Bakü organizasyonumuzla birlikte ciromuzu yüzde 40 civarında bir artış ile 100 milyon dolarlardan 140 milyon dolar seviyesine çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki projelerinden de bahseden Eraslan, 5 yılda Dosso Dossi markalı 100 ayakkabı mağazası açacaklarını ifade etti.

1 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Organizasyon için yaklaşık 1 milyon dolar bütçe ayırdıklarını bildiren Hikmet Eraslan, Türkiye'nin tanıtım elçisi gibi çalıştıklarını söyledi. Bakü'deki organizasyonla dünyaya açılmak isteyen firmalara köprü olduklarının altını çizen Eraslan, "İhracatımıza hem de kardeş ülke Azerbaycan’ın ticaretine katkı sunduk. Bakü bizim için bir ilk adım. Dosso Dossi Fashion Show'u önümüzdeki yıllarda Almatı ve Beyrut’a taşımak için şimdiden çalışmalara başladık." dedi.

SEKTÖR İYİYE GİDİYOR

Türkiye'nin hazır giyim ihracatı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hikmet Eraslan, sektörün 2018'e iyi bir başlangıç yaptığının altını çizdi.

İlk iki ayda sektörel ihracatta yüzde 12 civarında bir artış olduğunu bildiren Eraslan, firmanın aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 30 civarında ciro artışı yakaladığını sözlerine ekledi.

ANTALYA ORGANİZASYONU İLE PARALEL İLERLEYECEK

Antalya'daki organizasyonla, yurtdışı konseptinin paralel ilerleyeceğini ekleyen Eraslan, Antalya defilelerinin haziran aynın ilk haftası ve ocak ayında organize edeceklerini, Bakü programının ise mart, nisan, şubat sonu gibi ara dönemlerde düzenleyeceklerini bildirdi.