Dostlar Mahallesi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin yeni başlayan dizisi olarak dikkatleri üstüne çeken Dostlar Mahallesi'nin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Dostlar Mahallesi son bölümünde yaşananlar da haberimizde...

DOSTLAR MAHALLESİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken, izleyiciler internetten araştırmalara başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Metin ve Çetin'in evine bir alıcı çıkıyor. Metin satmaya yanşamazken; Çetin, her zamanki gibi paranın kokusundan gözleri yuvalarından oynuyor. İki kardeşin ev tartışmaları eğlenceli anlara sahne olacak!

Olga, kaynanası Behiye'nin evinde temizlik yaparken sandalyenin üzerinden düşüyor. Behiye, karnındaki bebeğe üzülürken; Selim, bunu bir fırsata mı dönüştürüyor?

Çağatay rol gereği evleniyor! Duraktakiler ve annesi Neriman, gerçekbir evlilik gibi düşünüp sevinç ile birlikte şaşkınlık yaşıyorlar!

Seher ve Füsun ise, yine tartışacak bir konu buluyorlar...

DOSTLAR MAHALLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm mahalle, Selim'i annesi ile barıştırmak için seferber oluyor!

Selim, geleneklerine sıkı sıkı bağlı olan annesi Behiye'ye, güzel eşi Olga'yı bir türlü kabul ettiremiyor! Olga ile de arasında soğuk havalar esen Selim, durumu nasıl kurtaracağını düşünürken olaya Çetin müdahaler ediyor. Seher ile birlikte Neriman Anneyi de plana dahil etmek için harekete geçiyor. Çetin, Selim ve Olga'nın bebekleri olacağını söylediği Neriman Anne soluğu Behiye'nin evinde alıyor. Sert mizaca sahip Behiye, "Torun" kelimesini duyunca yumuşamaya başlıyor. Selim'i affediyor. Fakat, ortada Çetin'in planından dolayı ters bir şeyler dönüyor!

Metin ise, sosyal medyada kahraman oluyor. Çünkü, yanan otobüsten bir çocuğu kurtardığı sırada çekilen videosu çok izlenenlerin arasına giriyor! Metin her insanın yapacağı hareketi yaptığından bahsederek mütevazi davranırken; Çetin ise, durağı mafyanın yakmasından kurtaran kişi olarak övgü kıskançlığına giriyor. Metin, yaptığı bu alkışlanacak davranıştan dolayı Taksiciler Federasyonundan da ödül alıyor! Çetin ise, avucunu yalamakla kalıyor!

Çağatay'ın oyunculuk hevesi taksisinin çalınmasına neden oluyor. Oyunculuk görüşmesi için gittiği yapım şirketinin kapısına taksiyi park ediyor; fakat, anahtarı arabanın yanına düşürüyor. Seçmeden çıkıp taksinin yerinde yeller estiğini görüyor. Arabanın çalınmasına üzülürken, annesi Neriman'ın öfkeli hali de gözlerinin önüne geliyor. Olayı ondan gizleyerek Vakur ile birlikte çalınan taksiyi bulmak için harekete geçiyor. Çağatay ve Vakur izini sürdükleri taksinin olduğu yeri buluyorlar. Bu dedektiflik onları tehlikenin kucağına kadar götürüyor!

Dostlar Mahallesi

Dostlar Mahallesi yeni bölüm fragmanı

Dostlar Mahallesi son bölüm

Dostlar Mahallesi 3. bölüm fragmanı

Dostlar Mahallesi fragman