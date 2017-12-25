Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Dostlar Mahallesi 3. bölüm fragmanı!
Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Dostlar Mahallesi dizisi 2. bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
25.12.2017 - 16:47 | Güncelleme:
Oyuncu kadrosunda Çağla Şikel, Alişan, Hande Katipoğlu, Ersin Korkut, Ceyhun Fersoy, Turan Özdemir ve İrina İvkina gibi isimlerin bulunduğu Dostlar Mahallesi dizisi 2. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dostlar Mahallesi 3. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
DOSTLAR MAHALLESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Metin ve Çetin'in evine bir alıcı çıkıyor. Metin satmaya yanşamazken; Çetin, her zamanki gibi paranın kokusundan gözleri yuvalarından oynuyor. İki kardeşin ev tartışmaları eğlenceli anlara sahne olacak!
Olga, kaynanası Behiye'nin evinde temizlik yaparken sandalyenin üzerinden düşüyor. Behiye, karnındaki bebeğe üzülürken; Selim, bunu bir fırsata mı dönüştürüyor?
Çağatay rol gereği evleniyor! Duraktakiler ve annesi Neriman, gerçekbir evlilik gibi düşünüp sevinç ile birlikte şaşkınlık yaşıyorlar!
Seher ve Füsun ise, yine tartışacak bir konu buluyorlar...
DOSTLAR MAHALLESİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ
Metin ve Çetin kardeşlerin arasını bu hafta kıskançlık açıyor. Metin, kazada yanan bir araçtan turist bir kadını ve oğlunu kurtarınca sosyal medyanın kahramanı oluyor. Onu kıskanan Çetin, duraktakilerin ve Seher’in ona da saygı duyması için kendine kahramanlık yapacak bir yer arıyor. Rus Gelin Olga ile evlendi diye evden kovulan Selim’le Behiye’nin arasını düzeltmeye karar veriyor; ama, tabi yine yalan dolanla.
Bahar’la, Aykut’un ilişkisi bu hafta geçmişten gelen beklenmedik bir isim yüzünden darbe alıyor. Birbirini çok seven çiftimiz engelleri aşabilecek mi?
Bilge tecrübesizliği yüzünden bu kez başını büyük belalara sokuyor. Kızlarını her şeyden çok seven Metin ve Füsun onu içine düştüğü durumdan kurtarmayı başarabilecek mi?
Annesinden habersiz oyuncu seçmelerine giden Çağatay dışarı çıktığında taksisinin yerinde yeller estiğini görüyor. Olayı Neriman Anne’ye çaktırmadan çözmeye çalışırken Vakur’la ikisi kendilerini çok tehlikeli adamların arasında buluyorlar.
Dostlar Mahallesi
Dostlar Mahallesi 3. yeni bölüm
Dostlar Mahallesi yeni bölüm
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