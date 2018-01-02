Oyuncu kadrosunda Çağla Şikel, Alişan, Hande Katipoğlu, Ersin Korkut, Ceyhun Fersoy, Turan Özdemir ve İrina İvkina gibi isimlerin bulunduğu Dostlar Mahallesi dizisi 3. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen Dostlar Mahallesi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dostlar Mahallesi 4. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
DOSTLAR MAHALLESİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Metin'in sevgilisinden eve gelen çiçekler ortalığı karıştırıyor! Peki şimdi ne olacak? Metin, bu durumu Füsun'a nasıl açıklayacak?
Dostlar Mahallesi 4. yeni bölümü ile 13 Ocak Cumartesi günü 20:00'de Kanal D'de!
DOSTLAR MAHALLESİ 3. BÖLÜM ÖZETİ
Neriman Anne’den habersiz sete giden Çağatay’ın başı, çekilen nikah sahnesi yüzünden belaya giriyor. Oyuncu olayım derken hem işinden, hem evinden oluyor. Bahar’la, Aykut’u ayırmaya çalışmaktan vazgeçmeyen Berrin, bu kez Serenay’la birlik olup bir plan yapıyor. İkilinin aşkı bu güçlükleri atlatabilecek mi?
Temizlik yaparken düşüp bileğini inciten Olga, Behiye Ana ile beraber gittiği hastanede hamile olmadığının anlaşılması tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor, onu kurtarmak isteyen Selim ve Çetin ise işleri daha da karıştırıyor.
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