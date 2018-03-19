Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan tarafından düzenlenen iddianamede, “Birkan” kod adlı İbrahim E.’nin 2 farklı hatta ByLock kullandığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüphelinin arkadaş listesinde bulunan 20 kişi arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Muhammet G., Mecit Y., Haşim T. ve Ahmet B. isimli hâkim ve savcıların da bulunduğu kaydedildi. E.’nin, örgüt hiyerarşisinde üstünde bulunan “Emin” isimli FETÖ imamı ile o dönem Tunceli’de sulh ceza hâkimi olan Muhammet G. arasında geçen ByLock yazışmaları, iddianameye konuldu.

Yazışmalara göre, Erzincan Başsavcılığı’nca SODES soruşturması kapsamında FETÖ’den birçok kişi tutuklandı.

TAHLİYE, GELEN YAZIYA GÖRE

Tutuklamaya yapılan itiraz ise Tunceli Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Bunun üzerine örgüt imamı E., Bylock’tan konuştuğu bir FETÖ’cüye “Abi Erzincan dosyası ile alakalı Emin Abi, Muhammet Bey için ‘Dediğimizi yapar mı, nasıl bir arkadaş?’ diyor. Olumlu kanaat belirteyim mi?” diye soruyor. Daha sonra ise Emin isimli imamla yazışan E., “Abi Muhammet Bey başsavcıyla görüşmüş ‘Tahliye desem adım çıkacak, demesem vicdanım elvermiyor’ falan diye. O da ‘Sen iyi bir hâkimsin, adaletlisin, Ankara’dan da seninle ilgili bir sıkıntı yok, olsa bana sorarlar’ demiş. ‘Gelen yazıya göre tahliye vereceğim’ dedi” ifadesini kullanıyor. Tunceli Sulh Ceza Hâkimi Muhammet G., FETÖ’cüler hakkında Erzincan’da açılan davanın, itiraz üzerine kendisine geldiğini belirterek, yargı imamı İbrahim E.’ye nasıl karar vermesi gerektiğini soruyor. O mesajlar şöyle: “Abi dosya fiziken geldi bugün, 3 klasör. M.V.T. her kimse bülbül kesilmiş. Abi affınıza sığınarak, bu dosyada kimler abilerden, kimler dökülenlerden, kimler ilgisiz? Kafayı yemek üzereyim... Lütfen... Bu dosyada kim nedir?” G., “Erzincan’ın cemaatle ilgili 2 kararını kaldırdığım için adımı kripto olarak çıkardıkları da düşünüldüğünde, bu tahliyelerde adım yine çıkacaktır. Ama endişemiz yok çok şükür” diyor.

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