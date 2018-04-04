Modada yaşanan son trendler hakkında açıklamalar yapan model, “Bu işe ilk girdiğimde, çok saftım. Her şeye en baştan başladım. Adım adım utangaçlığımı yendim. Artık modaya matematiksel bakılıyor. 15 yaşındaki kızlar bütün modacıları ve fotoğrafçıları tanıyor, son derece cesurlar” dedi.

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