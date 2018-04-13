Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi Aziziye Sokak Dedeler mevkiinde geçen yıl Kasım ayında kahvehane işleten 43 yaşındaki Mustafa Durgut, İsmail T. ve Fatih K. ile birlikte otomobille gezmeye çıktı. Dedeler mevkiinde araçtan inerek sohbete başlayan 3 kişi, bir süre sonra tartışmaya başladı. İsmail T. cami derneğinin kıraathanesini işleten babası Şenol T. ile konuşmayan Mustafa Durgut ile aralarındaki meseleyi açtı. Bunun üzerine tartışan şahıslar daha sonra küfürleşerek kavga etmeye başladı. İsmail T. ile Fatih K., Mustafa Durgut’un kafasını yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Durgut, bilincini kaybetti. İlk önce Durgut’un numara yaptığını zanneden iki kafadar, daha sonra ambulansı aradı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Durgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, İsmail T. ve Fatih K. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Zanlıların ifadesinde, “Öldürmek niyetimiz yoktu. Önce numara yaptığını sandık kalkmayınca ambulansı arayıp haber verdik” dedikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "Darp neticesi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden Mustafa Durgut
Haklarında “Kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açılan Fatih K. ve İsmail T. ile “Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Şenol T. ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 3 sanık Durgut’u öldürme kasıtları olmadığını belirterek, maktulün arabadan düştüğünü belirtti.
Olay akşamı kahvede otururken Mustafa Durgut ve Fatih ile sohbet edip çay içtikleri sırada “Mustafa ağabeyim, masraflar benden kızlar sizden, akşam birlikte dışarıya çıkalım” teklifinde bulunduğunu iddia eden İsmail Turgut, “Mustafa’nın kullandığı otomobille bir yere giderek alkol aldık. Fatih, Mustafa’nın telefondan iki farklı numarayı aradı. Kızların gelmeyeceğini söyledi. Fatih ile birlikte viski içiyorduk. Benzinliğe geldiğimizde Mustafa, 'kızlar yok, siz bu kadarlık adamsınız, ben size alkol parası veririm, siz bana oynarsınız, bu gece sizinle idare edeceğiz' dedi. Daha sonra babam da yanımıza geldi. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Fatih, Mustafa’ya vurdu. Ben de Mustafa’ya yumrukla vurmaya başladım. Kafasını cama yaslamıştı. Kendisini arabadan mı attı, yoksa kapı mı açıldı bilmiyorum. Bir anda yok oluverdi. Arabadan indik. Sara hastalarının gibi ağzından tuhaf sesler geliyordu. Benim öldürme kastım yoktu. Ambulansı kim aradı bilmiyorum. Alkollüydüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Utanç duyuyorum. Pişmanım” dedi.
Olay günü kendi aralarında plan yaptıklarını söyleyen Fatih K. ise, “İsmail’in anlattığı gibi, Mustafa ağabeyim, kız arkadaşlarınız varsa getirin, Bursa’nın neresine gidersek gidelim hesaplar benden dedi. Mustafa ağabeyin arabasına bindik. Telefonla görüştüğümüz kızlar geç olduğu için gelmeyeceklerini söylediler. Ovaakça’ya geri dönüyorduk. İsmail bize ille de kız olmasına gerek yok başka yere gidelim dedi. Arabada İsmail, 'abi sen babamla konuşmuyorsun aranızda ne var' dedi. O da, 'benim senin babanla aramda bir şey yok' diye cevap verdi. İsmail babasına telefon etti. Ovaakça’da Şenol ağabeyi arabaya aldık. Otoban yoluna doğru gittik. Patika yolda aracı durdurduk. Aşağıya inince İsmail, Mustafa Durgut’un kafasını kolunun arasına alıp vurmaya başladı. Babası 'oğlum vurma' deyince, aradan fırlayıp Mustafa’nın sol gözünün üzerine yumruk attı. Yere düşünce kafası çarptı. İsmail, ‘bayılmış numarası yapıyor’ dedi. Babası yanımızdan gitti. Mustafa’yı arabanın ön koltuğuna yatırdık. Hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim, İsmail bayıldığını söyledi. Daha sonra ambulansı aradık. Hastaneye götürüldü. Mustafa ağabeyin bize cinsel eylemi olmamıştır” diye ifade verdi.
Tutuksuz sanık Şenol T. ise, “Telefonla görüştüğümde Mustafa’nın iyi olduğunu söylemişlerdi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
Olaydan sonra Fatih ile telefonla görüştüğünü ve ses kaydını aldığını belirten maktulün kardeşi Hasan Durgut, “Fatih her şeyi anlattı. Şenol’un azmettirici olduğuna eminim. Fatih’i kullandıklarını düşünüyorum. Bu bir cinayettir. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.
Dövülerek öldürülen Mustafa’nın eşi Hatice, kızları Mervenur ve Tuğba Durgut, sanıkların cezalandırılmasını istediler. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.
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