Döviz hesaplarında yeni rekor

Merkez Bankası'nın verilerine göre 16 Şubat haftası itibariyle yerli tasarruf sahiplerin döviz mevduatları 3 milyar dolarlık artışla 170,4 milyar dolara yükseldi.

Böylelikle döviz mevduatlarında tarihin en yüksek seviyesi kaydedildi. Bundan bir önceki rekor 26 Ocak haftasında gerçekleşmişti. Döviz kurunun yükselişiyle tasarruf sahiplerinin elindeki dövizleri çıkarmasının da etkisiyle takip eden haftalarda döviz mevduatlarında gerileme izlenmişti.



Fakat 16 Şubat haftasında kur hareketlerine paralel yeni rekor seviye gerçekleşti. 16 Şubat haftasında dolar kuru yüzde 2'ye varan gerileme ile 3,74'ün altına kadar gelmişti.

16 Şubat haftası itibariyle yerli tasarruf sahiplerinin kıymetli maden hariç döviz hesapları ise 3,1 milyar dolar artışla 164,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Business HT