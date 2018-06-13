Dövizdeki dalgalanma oyuncakları da vurdu



Dövizdeki dalgalanma, oyuncak mağazalarındaki etiketlere zam olarak yansıdı. Bölgesinin ilk ve en büyük oyuncak fuarı olan Kids Turkey’i düzenleyen Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık’ın Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, dolardaki artışın oyuncak sektörünü son dönemde olumsuz etkilediğini söyledi.



Oyuncak sektörünün yüzde 80 oranında ithalata bağlı olduğunu ifade eden Ciğerlioğlu, “Özellikle elektronik aksamlı oyuncakların perakende satış fiyatı son üç ayda yüzde 30 oranında zamlandı. Bu artışın yüzde 20’si son 1 ay içerisinde gerçekleşti. Üretici firmalarımızdan ve büyük oyuncak mağazası zincirlerinden aldığımız bilgiler bu şekilde” dedi.



Çocuk başına oyuncak harcaması yıllık 120 TL



Türkiye’de çocuk başına oyuncak harcaması ortalama 120 TL’ye denk geliyor. Fatih Ciğerlioğlu’nun verdiği bilgilere göre ABD’de bu rakam 500 Dolar. Avrupa’da ise 150-200 Euro civarında. Türkiye’de 18 yaş altı 22 milyon çocuk var. 1 milyar dolar pazar büyüklüğü olan ve 2017’yi 100 milyon dolar ihracatla kapatan Türk oyuncak sektöründe yerli üretimin payı her geçen yıl artıyor. Üretici ve yerli ürün tarafında olumlu gelişmeler yaşansa da sektörü sırtlayan taraf halihazırda ithalatçı firmalar. Oyuncak mağazalarındaki ürün dağılımında 100 oyuncaktan şimdilik sadece 8’i yerli üretim.



Yurt dışından 1.200 ziyaretçiyi ağırlayacak



Türkiye’nin ilk, bölgesinin ise en büyük oyuncak fuarı olan Kids Turkey - Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan dev etkinlikte 130 katılımcı firma son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Kids Turkey 2018, yurt dışından 1.200 ziyaretçiyi de İstanbul’da ağırlayacak.

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