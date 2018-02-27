İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. Dövme bağımlısı 27 yaşındaki adam, vücudunun ve yüzünün her yerini siyaha boyadı.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Sun ve Daily Mail dövmeci Eli Ink'i gündeme getirdi. 10 yıl önce bahçıvanlık yaparak geçimini sağlayan genç adam, 17 yaşında dövmeye merak saldı.

Dövme sanatçılarından eğitim alan ve onların yanında çırak olarak çalışan Eli Ink, dövmeye olan merakını abarttı. Öyle ki Eli Ink, 10 yıl içerisinde vücudunun bazı noktalarını siyaha boyamaya başladı.

Başta kolu ve bacaklarıyla başlayan bu siyah dövme merakı zaman içinde gelişti ve gövdesiyle birlikte yüzünü de kalıcı olarak boyadı. Dövme bağımlısı, bununla da yetinmeyip göz bebeklerini bile kalıcı dövmeyle kararttı.

Dövmeye bağımlı olduğunu söyleyen Ink, "Derimi simsiyah yapmak için bazı noktaları tekrar boyuyorum. Bence kimse benim neden böyle yaptığımı anlayamaz. O yüzden çok da detaylı anlatmıyorum. Bana en çok ilham veren sanatçı Picasso. Onun soyut tasarımlarına bayılıyorum ve vücudumun da Picaso'nun soyut karakterleri gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Yolda onu görenlerin şaşkınlık geçirdiğini söyleyen Ink, bu halde mutlu olduğunu ve başkalarının düşüncelerini umursamadığını dile getirdi.

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