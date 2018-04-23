Esra Çoruh, HT Cumartesi'de dövmeler hakkında bilinmesi gerekenleri kaleme aldı. Önüm, arkam, sağım, solum; herkeste dövme var. Kiminin sırtında, kiminin kolunda, kiminin bacağında... Koridorlarda birbirimize dövmelerimizi gösteriyoruz. Dövmeci telefonlarının değiş tokuşu da günlük rutinlerimiz arasında...

Benim dövme merakım, oğlumun ismini bileğime yazdırmamla başladı. “Bir başladın mı devamı gelir” derlerdi de inanmazdım, ama aynen öyle oldu. Bulaşıcı bir hastalık gibi; kendinizi durduramıyorsunuz ve başkalarını da dövme yaptırmaya ikna etmeye çalışıyorsunuz!

Aslında dövme yaptırmak gerçekten zor ve kararsızlıkla geçen bir süreç. Sonradan pişman olup da sildirmek için büyük zahmetlere katlanacağınıza, iyice düşünüp öyle yaptırın. Ben bunu ikinci dövmemde anladım; pişman olmuştum, üstelik lazerle dövmeyi sildirmek acılı ve uzun bir süreçti. Ama her zaman keyifle taşıyacağınızdan eminseniz, o dövmeyi yaptırmaya hazırsınız demektir.

PİŞMAN OLMAMAK İÇİN İYİ DÜŞÜNÜN

“Dövmeyi ileride beğenmezsem sildiririm” demeyin, bu sandığınız kadar kolay değil. Bazen sonuç başarısız da olabiliyor. Lazerle silmek, pahalı, acılı ve uzun süren bir yöntem. Lazer ışığı siyahı daha rahat yok edebiliyor ama kırmızı, yeşil ve mavi gibi renkleri çıkarmak zor olabiliyor. Bu işlemi uzman dermatologların yapması gerekiyor. Dövmeyi sildirmek yerine, farklı desenlerle üzerini kapatmak da mümkün. Ama dövmecinin çok iyi olması gerek.

DÖVME YAPTIRMAYA HAZIR MISINIZ?

- Kafanızda tasarladığınız dövme deseniyle ilgili kararınızı netleştirin. Önemli olan sizin beğenmeniz; çevrenizdekilerin fikirlerine göre karar vermeyin.

- Sosyal yaşantınızı, mevkinizi ve iş ortamınızı göz önünde bulundurun. Ciddi bir mevkideyseniz, dövmeyi kıyafetle kapatabileceğiniz bölgeye yaptırmak daha mantıklı olabilir.

- Kişiliğinizi yansıtan veya sizin için anlamlı olan dövmecileri bulun, hatta kendiniz çizmeye çalışın. Bu konuda dövme tasarımcısından yardım alabilirsiniz. Hazır modelleri tercih etmeyin, dövmenin size özel olması çok önemli.

- Özellikle beğendiğiniz tarzı belirleyin, dövmeci de bunun üzerinden ilerlesin. Portföyleri inceleyin, farklı dövme stillerini karşılaştırın. Sabırlı olun!

- Örneğin Japonca ya da Çince bir kelimenin yazılışını beğenip bunu dövme yaptırmak isterseniz, Türkçe anlamını iyi bir çevirmene sorun. Unutmayın, dövmenizin anlamı etkisini arttırır.

- Vücudunuzun hangi bölgesine dövme yaptıracağınıza iyice düşündükten sonra karar verin. En güvendiğiniz ve sizi rahatsız etmeyecek bölgeyi tercih edin.

- Desenle ilgili kararsızlığınız uzun sürüyorsa, önce geçici dövme yaptırın.

- Dövme yaptırırken, 10 yıl sonrasını düşünün; seçtiğiniz desen ya da kelime sizin için hâlâ anlamlı olacak mı? Sevgilisinin ya da eşinin adını dövme yaptıranlar sonradan pişman olabiliyor. Unutmayın, aşkınız bir gün bitebilir!

- Çizgi film ya da karikatür karakterlerini dövme yaptırırken iyi düşünün: Gerçekten sizin için büyük anlam taşıyor mu?

- Kadınlara sert erkeksi dövmeler yerine zarif desenler daha çok yakışıyor.

POPÜLER DESENLER VE ANLAMLARI

Hayvan

Dövme deseni olarak seçilen hayvana duyulan saygı ve sevgiyi gösteriyor.

Kuş

Özgürlüğü simgeliyor. En çok güvercin, baykuş ve karga dövmesi yaptırılıyor.

Dini Semboller

Ait olunan dini sembolize ediyor. Dünyada, dövmesi yaptırılan en popüler dini motiflerden biri haç.

Kartal

Erkeklerin çok tercih ettiği desenlerden biri. Gücü simgeliyor.

Portre

Aile bireylerinden birinin portresini yaptırmak da her zaman çok popüler. O kişiye duyulan sevgi ve saygının ifadesi...

Güneş

Birçok uygarlık için güneş, hayatın anlamıdır.

Masal Motifleri

Melek, prenses gibi masal diyarını anımsatan desenler, özellikle kadınların tercihi. İçimizdeki çocuğun dışavurumu...

Çiçek

Kadınların çok sevdiği desenler arasında. Romantizmi ve doğa sevgisini yansıtıyor.

Melek Kanatları

Ölen birinin ardından yaptırılan melek kanatları şeklindeki dövme, o kişiye duyulan sevgiyi sembolize ediyor.

Yıldız

Birçok anlamı var; astrolojiyi, ulaşılması hedeflenen şeyleri, hayattaki değişimi gösteriyor.

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