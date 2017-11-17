Dövmelerinizin daha uzun ömürlü olması için ipuçları

Ve sonunda hayatınız boyunca birlikte yaşayacağınız bir dövme yaptırmaya karar verdiniz, tasarımı belirlediniz, yetenekli bir dövme sanatçısı bulmak için yoğun bir araştırmadan sonra dövme yaptınız. Peki dövmelerinizin ilk günkü gibi canlı kalmasını sağlamak için ne yapmalısınız?

Dövme, yapıldığı ilk aylarda dikkatlice korunmazsa çabucak zarar görebilir. İsmail Burduroğlu, dövme sonrası yapmamız ve kaçınmanız gerekenleri derledi. İşte, dövme işleminden sonra yapmamanız gerekenler...

YAPILMAMASI GEREKENLER

Dokunmayın: Kabuğu kaşımak veya ciltten çekmek rötuş için tekrar stüdyonun yolunu tutmak için en kestirme yoludur. Dövmenizi evcil hayvanınıza dokundurmanız veya sürtmeniz enfeksiyon riskini artırır.

Yüzmeyin: Duş dışında başka herhangi bir şeyden dolayı dövmenizi ıslatmanız yapabileceğiniz en kötü şeydir.

Güneşe çıkmayın: Dövmenizi, solmaya en yatkın dönem olduğu için 2 hafta süreyle güneşten uzak tutun. Güneşlenmek de yok tabii ki!

Spora salonuna gitmeyin: En az iki hafta spor yapmayın, özellikle, dövme sırtınızdaysa, yatarak yapacağınız hareketler zarar verecektir. Kasları esnetmek veya baskı uygulamak iyileşme sürecinin ilk aşamasını mahveder.

SIRA GELDİ BANDAJI ÇIKARMAYA

Biraz şaşkın ama aynı zamanda heyecanlısınız ancak dövmeniz sargının altında biraz yapış yapış görünüyor. Peki, şimdi ne yapıyoruz?

Artık, sargıyı çıkarmak lazım ancak bunun tam olarak ne zaman yapılması gerektiği tartışmalı. Genellikle, uygulamayı yapan sanatçı, dövmenin iyileşmesi için oksijenle temas etmesi gerektiğinden yola çıkarak, sargıyı çıkarmadan önce iki ila altı saat geçmesi gerektiğini söyleyecektir size. Bu işlemi duşta yapın, ıslandığı zaman kolayca çıkacaktır.

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KOLUNUZU YAVAŞÇA ISLATIN

Duş başlığından gelen suyun doğrudan dövmenize çarpmamasına dikkat ederek, kolunuzu sıcak suyla yavaşça ıslatın. Yaptığımız araştırmaya göre yeni yapılmış dövmeyi, yapışkan his gidene kadar ılık yerine sıcak suyla temizlemek, sonrasında ise soğuk suyla devam etmek daha iyi sonuç veriyor. Her şekilde, duştan çıkmadan önce dövmenizin üzerinde hiç mürekkep artığı kalmadığından, tamamen arındığından emin olun.

KAĞIT HAVLUYLA KALINTILARI TEMİZLEYİN

Şimdi, bir kağıt havluyla nazikçe durulayın, çünkü kumaş havlular mikrop barındırır. Tüm kenarların olabildiğince kurulanmasını sağlayın. Eğer, plastik sargı kullandıysanız, tüm gün kurumasına izin verip, ilk üç gece sarabilirsiniz ya da birkaç gün boyunca, günde iki kez değiştirmek şartıyla tüm gün sargı kullanabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğimiz bir görüşe göre dövmenin iyileşmesi için oksijenle teması gerekiyor, ama “üç gün boyunca sarma” yönteminide iyi bir alternatif olabilir. Ancak, tekrar hatırlatıyorum, birçok yöntem mevcut ve bu yüzden mutlaka dövmenizi yapan sanatçıyla konuşun.

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