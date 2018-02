Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından masal parkında açılan Mutlu Kafe'de tamamıyla down sendromlu çocuklar çalışıyor. İHA'nın haberine göre oldukça mutlu olduğu gözlenen down sendromlu çalışanlara vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımı ve kendilerine güvenlerini kazanmaları amacıyla kurulan Mutlu Kafe'de, toplamda 6 çocuk garsonluk yapıyor.

Kafede çalışan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını belirterek, "Mutlu Kafe'de çalışmaya başladık, eskiden evde otururduk ve çok sıkılırdık, şimdi burada insanlara çay kahve yapıp veriyoruz. İnsanlar bize çok iyi ve sıcak davranıyor. Hem para kazanıyoruz hem de sosyalleşiyoruz" diye konuştu.

Kafeye gelen müşterilerden Ömer Faruk Akdoğan ve Aziz Karahan ise, "Evim buraya çok yakın açıldığından bu yana hemen hemen her gün geliyoruz. Mutlu Kafe'den çok memnunuz. Down sendromlu çocukların burada çalışmasından çok mutlu oluyoruz. Onların da topluma kazandırılıp dışlanmaması lazım. Biz de her an engelli olabiliriz. Çok güzel bir uygulama yapılmış. Servisi down sendromlu çocuklar yapıyor, görünce çok sevindik" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER