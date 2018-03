21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, ilçe belediyelerince de unutulmadı. Gazete Habertürk'teki habere göre; megakentin her iki yakasında Down sendromlu bireyler için kafeler açıldı, atölyeler ve etkinlikler düzenlendi. Anlamlı günde Maltepe Belediyesi, Üreten Engelliler Merkezi’nde kurulan Sevgi Kafe ve Karıncalar Atölyesi’nin tanıtımını yaptı.

DRONE UÇURDULAR

Downlu gençler, bundan sonra atölyede ürettikleri ürünleri satarak kendilerine ekonomik kazanç sağlayacak. Küçükçekmece Belediyesi, Down sendromlu çocukların sosyalleşmesi ve yaşıtlarıyla bir araya gelerek aktivitelerde bulunmalarına imkân sağlamak amacıyla bir proje başlattı. Bundan sonra her pazartesi Halkalı Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelecek çocuklar, güçlü sosyal bağlar kurabilecek. Eyüpsultan Zahir Kafe’de mehter takımı gösterisi, şeker hamuru faaliyeti ve mart ayında doğan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, çocuklar yürüyüş yapıp fidanları toprakla buluşturarak Orman Haftası’na da dikkat çekti. Bağcılar Belediyesi, Engelli Drone Takımı’nın gösterisiyle çocuklara unutmayacakları bir gün yaşattı. Bayrampaşa Belediyesi Sevgi Cafe’de çocuklara zeybek oynatırken, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte çocuklar Tebessüm Kahvesi’nde eğlendi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Downlu çocuklarla bir araya gelerek ‘Engelsiz Kafe’ sözü verdi.

DOWN SENDROMLU GENÇ İŞİYLE HAYATA BAĞLANDI

DOWN’LI ÇOCUKLARIN MUTFAK HÜNERLERİ