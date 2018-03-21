İstanbul'da bir üniversitede, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri ‘+1 Sevgi +1 Destek’ başlıklı bir konferans düzenledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre konferans kapsamında Down sendromlu bireyler için farkındalık teması üzerinde duruldu. Sosyal sorumluluk kampanyası çerçevesinde Down sendromlu bireyler, gastronomi öğrencileriyle buluşturuldu ve kendilerini neler yapabileceklerini görmeleri açısından bir mutfak organizasyonu düzenlendi.

Farkındalık çalışmasının ikinci aşaması olan konferansa psikolog Ayça Tezerişir ve Tomurcuk Vakfı Başkan Yardımcısı Esra Şentuna konuşma yapmak için katıldı.

Konuşmacılar bu konudaki çalışmaların önem arz ettiğini belirterek, Down sendromu hakkında önemli bilgileri aktardılar. Psikolog Ayça Tezerişir, Tomurcuk Vakfı olarak yaptıkları çalışmaları konferans salonundaki öğrencilerle paylaştı.

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