Down Sendromu Derneği’nin yürüttüğü “Benim Sesim Benim Toplumum” projesi kapsamında Down sendromlu bireylere, kendi haklarını öğrenme ve korumaları ile profesyonel iş hayatına katılımlarını sağlamak amacıyla “öz savunuculuk” eğitimi verildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre proje çerçevesinde, Down sendromlu bireylere verilen “öz savunuculuk” eğitiminin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, öz savunuculuk çalışmalarına Ekim 2017’de başladıklarını ve proje kapsamında Uluslararası Down Sendromu Birliği uzmanlarından eğitim aldıklarını belirtti.

İstanbul’da Down sendromlu kişilerden oluşan 9 kişilik pilot bir grup kurduklarını söyleyen Bilgin, aldıkları eğitimler kapsamında grubun kolaylaştırıcılarını ve destek kişilerini yetiştirdiklerini ifade etti. Projenin yalnızca Down sendromlulara yönelik olmadığını belirten Bilgin, “Öz savunuculuk programıyla Down sendromlu ve zihinsel engelli kişiler kendilerini daha rahat ifade edebilecekler” diye konuştu.