Spor yaparken işi, işyerinde hafta sonu yapmam gerekenleri, uykuya dalmadan sabahki toplantıyı düşünmekten kendimi alamıyorum. Yani ben de pek çoğunuz gibi anda kalamayanlardanım. Eh, çeşitli sebeplerimiz var elbette. En çok da günümüz insanının meşguliyetinin bu durumu tetiklediği söyleniyor. Tam da bu konu üzerine araştırma yapan isimlerden biri karşınızda. Satış rekorları kıran “The Strategy Book”, “NOW” gibi kitapların yazarı, küresel şirketlere stratejik danışmanlık veren sosyal bilimci Dr. Max McKeown 8-10 Mayıs’ta &Now Business&Tech Week için Türkiye’ye gelecek. McKeown ile odaklanmanın önemini, anı neden kaçırdığımızı ve stratejik düşünceyi konuştuk. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Nowism nedir?

Nowism (şimdicilik, anı yakalama trendi), hayattan daha fazla zevk almak, kararsızlıktan kurtulmak için birçok ilke içerir. Nowistler daha iyi bir gelecek yaratmak ve şekillendirmek için her anın kullanılması gerektiğine inanırlar. Bulundukları anı değerlendirirler.

Stratejik düşünce öğrenilebilen bir şey mi? Neler yapılmalı?

Başkalarının kaçırdıklarını yakalamayı bilmelisiniz. 3 önemli kural var. İlki çevrenizde ne olup bittiğinin farkına varın. İkincisi, gereken değişikliklerin dinamiklerini anlayın. Üçüncüsü gerekli önlemleri alın.

Çağımızın en önemli stratejik liderleri kimler? Bu insanların sırrı ne?

Hiç başarısızlığa uğramayan kahraman liderlere inanmam. Elon Musk’ın Tesla’sı, Jeff Bezos’un Amazon’u, Jack Ma’nın Alibabası ortada. Her biri kararlar aldı ve harekete geçti.

Risk almanın ve değişimlere uyum sağlamanın önemini vurguluyorsunuz. Anlatması kolay da siz bunu başarabiliyor musunuz?

Kitaplarımda vurguladığım, risk almadan sizi başkalarından ayrıştıran şeyler yapmanın mümkün olmadığı... Kendi hayatımda da uyguluyorum.